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Пыллуаас: мы готовы продолжать обструкцию до следующего года

Rus.Postimees
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Хенн Пыллуаас.
Хенн Пыллуаас. Фото: Mihkel Maripuu

Член фракции EKRE Хенн Пыллуаас сказал ERR, что партия готова и в одиночку продолжать обструкцию, чтобы не позволить принять законопроекты коалиции.

«Мы не считаем, что можно так легко сдаться и позволить правительству претворять в жизнь такие вещи, на которые они абсолютно не просили мандата у народа. Мы можем продолжать обструкцию и в одиночку, хоть до следующего года», – сказал Пыллуаас, добавив, что у партии есть желание бороться за Эстонию и эстонский народ.

По словам Пыллуааса, с помощью обструкции EKRE попытается предотвратить большинство крупных изменений, запланированных коалицией.

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