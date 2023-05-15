Пыллуаас: мы готовы продолжать обструкцию до следующего года

«Мы не считаем, что можно так легко сдаться и позволить правительству претворять в жизнь такие вещи, на которые они абсолютно не просили мандата у народа. Мы можем продолжать обструкцию и в одиночку, хоть до следующего года», – сказал Пыллуаас, добавив, что у партии есть желание бороться за Эстонию и эстонский народ.