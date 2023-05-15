Ведущий голос русской поэзии Вера Полозкова выступит в Таллинне с новой программой

«Ручная кладь» - это диалог композитора и поэта, раскрывающий личный архив сюжетов и историй, очевидцами которых они были. Раньше эти тексты звучали как попытка итога, отчет о том, что теряет и обретает человек, вступая в зрелость. В прошлом году они превратились в исповедь о довоенной жизни. О том, что мы на самом деле взяли с собой, когда уехали.

Программа состоит из звучащих стихов. Чередование чтения текста и его пропевания позволяет высветить текст с разных сторон. Цикл возник быстро и неожиданно, как и его необычная инструментовка – электрический бас и голос. Но иногда бывает, что появившееся неожиданно и вдруг, имеет долгие последствия.

Вера Полозкова о концерте: «Мы поем и читаем о том, что ощущает человек, когда мир трескается прямо у него под ногами. О войне, об утрате, о благодарности, о надежде, об отчаянии. О памяти. О том, что остается твоим, когда теряешь всё. О том, чего не отнять у тебя, покуда ты жив».

Вера Полозкова приобрела широкую известность в России и за ее пределами в 2000-е годы, став одним из ведущих голосов нового покоения русских поэтов. Она пишет как взрослую, так и детскую поэзию, активно представляет свое творчество со сцены. Во многом ее стараниями в русскоязычном мире публичное чтение стихов в форме соревнования поэтов пережило свое второе рождение. В 2010-е годы Полозкова много работает в экспериментальном театре, выступает как ведущая фестивалей. С выдающимся композитром и мультинструменталистом Александром Маноцковым, автором музыки к спектаклям Кирилла Серебренникова и Андрея Могучего, поэтесса сотрудничает с 2021 года. В прошлом году и Полозкова, и Маноцков покинули Россию.