По словам менеджера A. Le Coq Яануса Виханда, ситуация с поставками и производственными ресурсами настолько хрупкая, что он не решается пообещать замедление роста цен. Однако обвинения в чрезмерной жадности он не принимает.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Руководитель A. Le Coq : нет, мы не жадные!
– Экономический аналитик SEB Михкель Нестор недавно заявил, что рост цен никак не хочет замедлиться из-за жадности предпринимателей. Учитывая, что больше всего за год выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки, естественно, возникает вопрос: почему вы такие жадные?
– (Смеется). Напомню, что через несколько дней после этого комментария была обнародована прибыль банков. Глядя на эти цифры, мы в A. Le Coq тоже задавались вопросом, кто тут жадный.
А если серьезно, то мы точно не жадные. Мы повысили отпускные цены, но за этим стоит рост входных цен. Никогда не было такого, чтобы мы просто накрутили маржу. Хотя никто в это не верит, мы на самом деле не любим повышать цены. По той причине, что это всегда приводит к падению объемов продаж.
– Вы работаете в должности чуть более полугода. Во сколько раз выросли цены реализации за этот период?
– Я это так не подсчитывал, потому что мы не повышаем цены на все товары одновременно. Но могу сказать, что мы частично смогли замедлить рост цен. Например, в конце прошлого года у нас были небольшие проблемы с обеспечением спроса на соковую продукцию. Это связано с тем, что наш главный конкурент поднял цены, а мы ждали, какими будут новые входные цены. И потребитель сразу отреагировал.
– Насколько еще вырастут цены в вашем секторе?
– Сложно сказать. Хотя цены на энергоносители нормализовались, трудные времена еще не закончились. На данный момент, например, мы не знаем, что будет с ценами на сахар, где на глобальном уровне могут быть проблемы с удовлетворением спроса. Мы также слышали, что могут возникнуть серьезные опасения по поводу доступности апельсинового сока.
– Но, возможно, просто жадничают торговцы. Правда ли, что, если поднять цены на 10 центов, магазин прибавит 20–30 центов?
– У меня смешанные чувства в связи с этим вопросом. Помню, как я, будучи главой Coop, говорил о том, что торговые сети – это последняя линия защиты потребителя от роста цен. Другими словами, если бы магазины всегда повышали цены вслед за производителями, цены росли бы значительно быстрее. И, кстати, я до сих пор так думаю.
В то же время, выступая со стороны производителя, должен сказать, что разные сети магазинов ведут себя неодинаково. В Эстонии у торговых сетей очень разное поведение, культура и бизнес-принципы. При этом у каждого своя четкая логика ценообразования. Широко используются так называемые товары-приманки, где наценка мала или отсутствует вовсе, но наряду с ними предлагаются и такие товары, на которых пытаются заработать больше.
– Поскольку вы руководили Coop, поведение розничных сетей, вероятно, не стало для вас большим сюрпризом. Что вас больше всего удивило за время руководства A. Le Coq?
– Может быть, то, что так и не возникло больших сюрпризов. Когда предыдущий руководитель A. Le Coq, Тармо Нооп, пригласил меня сюда, он все-таки очень основательно подготовил меня. Мы провели долгие часы прямо здесь, за этим столом, где мы записываем интервью. Он мне подробно рассказывал обо всех делах компании, я слушал и записывал. Все-таки A. Le Coq – это дело всей его жизни.
– A. Le Coq уже сегодня является крупнейшим производителем напитков в Эстонии, и вряд ли когда-либо люди будут покупать в магазине значительно больше напитков. Также трудно представить крупный захват местных рынков, поскольку там работают другие бренды вашей материнской компании Olvi. Не скучно ли управлять такой компанией?
– Не скучно. Если посмотреть на портфель нашей продукции и историю компании, например, заметно, что мы не производили соки все время. Другими словами, можно расти благодаря новой хорошей продукции. Но вы, конечно, правы, что эстонский рынок – это 1,3 миллиона человек, и возможности для роста здесь ограничены. Хотя наши латвийские и литовские сестринские компании Cēsu alus и Volfas Engelman были меньше, чем A. Le Coq, в настоящее время они очень быстро растут и, вероятно, скоро обгонят нас. Рынки просто намного больше. Но они также делают хорошую работу.
– Что должна из себя представлять ваша хорошая работа?
– В прошлом году мы произвели 140 миллионов литров напитков. Часть этого также была направлена другим компаниям в нашей группе, кроме того, мы экспортировали ее. Экспорт, несомненно, является одной из наших наиболее значительных перспектив развития. Мы продаем почти в семьдесят стран мира. Помимо возможности продавать в новые страны, мы хотели бы продавать больше в странах, где мы уже присутствуем. Я говорил нашим сотрудникам, что в течение пяти лет объемы нашего экспорта могут вырасти до размеров нашего внутреннего рынка.
Кроме того, Olvi поставила довольно высокие цели по безалкогольным напиткам. На уровне всего концерна очень важны такие ценности здоровье, экономичность и устойчивость. Решение этих вопросов также является вызовом.
– Вы действительно говорите об устойчивости в документах компании больше, чем привычно для Эстонии. Правильно ли я понимаю, что за этим стоит влияние финского владельца?
– Я не могу точно сказать, является ли это ожиданием финского владельца или это тенденция, которая каким-то образом сложилась внутри группы. Но это правда, что в Северных странах вопросам устойчивого развития уделяется больше внимания, чем на юге.
Говоря об устойчивости, также важно подчеркнуть, что некоторые компании много говорят об этом, но ничего не делают. У нас это не так. Если бы A. Le Coq была компанией, которая говорила о вещах, которых на самом деле не делает, я бы не пришел сюда работать. Желание заниматься вопросами экологии характерно для этой компании. Это не устроено так, что от Olvi к нам поступают указания, а мы здесь ломаем голову над тем, почему мы должны иметь дело с этой ерундой.
Это правда, иногда мы, естественно, говорим: слушайте, мы не можем сделать некоторые вещи так быстро, но, может быть, мы сможем найти какие-то альтернативы. Но это стандартное деловое мышление.
– В последние годы в индустрии напитков появилось много быстро развивающихся компаний, которые планируют завоевать мир. Возможно ли хотя бы теоретически, чтобы эстонский производитель напитков стал новым Red Bull или Coca-Cola?
– Чудеса все-таки случаются. Но в индустрии напитков есть особенность: когда делаешь хитовый продукт, быстро появляются всевозможные подражатели, которые его воспроизводят. Например, мы экспортируем довольно много собственных алкогольных коктейлей, и мы видим, что за последний год возникло много копий. Сначала копируют мелкие, но, когда объемы становятся больше, то же самое начинают делать и более крупные игроки.
Другими словами, помимо хорошего продукта, у производителя напитков должно быть достаточно сил, чтобы постоять за себя и расширить свой охват. Если взять Red Bull, все стараются следовать за ними. Мы делаем то же самое с нашим Dynami:t. Тем не менее, они очень успешно продают свой продукт по значительно более высокой цене, чем их конкуренты. Может быть, я думаю, что одного чудо-продукта и удачливости недостаточно. Чтобы прорваться на мировой уровень, нужны еще очень сильные инвесторы и талантливый и ловкий маркетинг.
– Я знаю, что вы планируете все больше и больше делать ставку на безалкогольное пиво. Это просто имиджевая кампания или вы действительно верите, что вам удастся заставить эстонца пить пиво без процентов [содержания алкоголя]?
– Действительно, верю, потому что я верю в вещи, которые добавляют гибкости и комфорта жизни. Но для того, чтобы потребитель принял продукт, он должен быть приятным на вкус. К счастью, технология производства безалкогольного пива стремительно шагнула далеко вперед. Их качество растет, поэтому больше не уместны подобные шутки в стиле «Мари принесла мужу безалкогольное пиво, после чего ей пришлось искать новый дом».
Но, конечно, есть и элемент общественной миссии при инвестировании в безалкогольное пиво.
– Вы также работали в молочной промышленности, предприятии Farmi, материнская компания которого, Maag Grupp, приобретает мясокомбинат в Раквере у финской компании HKScan. Когда эстонский капитал купит A. Le Coq у Olvi?
– В настоящее время для этого нет причин, поскольку краеугольным камнем стратегии Olvi является локальность. Мы не глобальная группа, а группа локальных компаний из разных регионов. Благодаря этому A. Le Coq стала очень эстонской компанией.
О нашей связи с Эстонией свидетельствует и наш большой вклад в развитие общества путем поддержки культуры или спорта. В этом отношении Тармо и его команда проделали действительно большую работу. Тесная связь A. Le Coq с его родной страной приводится в пример другим в Olvi.
– Что должен думать об этом финский акционер Olvi, когда вы распределяете его потенциальный доход в Эстонии?
– Разумеется, мы не распределяем все деньги. У нас все-таки есть определенные показатели, в соответствии с которыми мы действуем и в рамках которых мы можем работать. Но я считаю, что акционеры Olvi могут быть нами довольны, потому что A. Le Coq была очень, очень прибыльной, и является одной из самых прибыльных компаний группы Olvi за всю историю.
– Какие переменные вас больше всего беспокоят? Высокий Euribor, растущие требования сотрудников по заработной плате, проблемы с поставками или что-то еще?
– Хотя я еще не успел поруководить A. Le Coq летом, я знаю, что наш лучший продавец – это теплое лето. Так что в краткосрочной перспективе погода является очень важной переменной – мы надеемся на жаркое и солнечное лето.
В общем, все темы, которые вы перечислили, важны. Нам необходимо постоянно повышать нашу эффективность. Когда мы покупаем сырье в Эстонии, то получаем его иногда дороже, чем, например, финны. Транспорт, объемы – все имеет значение. Так что, приходится быть более эффективными и в других сегментах работы.
– У вас есть один большой конкурент в Эстонии, Саку. Каково ваше впечатление о них спустя полгода?
– Мы действительно хорошие и сильные конкуренты с Саку. Здорово конкурировать с теми, кто ведет себя не по-свински, а достойно. Есть у нас и конкуренты, которые отчаянно хотят что-то делать, но пользуются при этом, мягко говоря, серыми схемами. Например, они производят свои напитки в Литве, но называют себя эстонским производителем.
– Еще один потребительский вопрос. Я зашел в Selver вчера, там апельсиновый сок Selver и апельсиновый сок Aura стояли рядом друг с другом. У них был одинаковый состав, и распространителем сока Selver, более дешевого, также является A. Le Coq. В чем хитрость?
– Хитрость в том, что один из них – сок Aura, а другой – сок Selver. Потребитель может попробовать их, а затем решить, какой из них ему нравится больше.
– Но если я скажу, что это точно такой же сок в другой упаковке, я не ошибусь?
– (Смеется). Если упаковка другая, значит, это другой продукт.