ИНТЕРВЬЮ ⟩ Руководитель A. Le Coq : нет, мы не жадные!

– Может быть, то, что так и не возникло больших сюрпризов. Когда предыдущий руководитель A. Le Coq, Тармо Нооп, пригласил меня сюда, он все-таки очень основательно подготовил меня. Мы провели долгие часы прямо здесь, за этим столом, где мы записываем интервью. Он мне подробно рассказывал обо всех делах компании, я слушал и записывал. Все-таки A. Le Coq – это дело всей его жизни.

– A. Le Coq уже сегодня является крупнейшим производителем напитков в Эстонии, и вряд ли когда-либо люди будут покупать в магазине значительно больше напитков. Также трудно представить крупный захват местных рынков, поскольку там работают другие бренды вашей материнской компании Olvi. Не скучно ли управлять такой компанией?

– Не скучно. Если посмотреть на портфель нашей продукции и историю компании, например, заметно, что мы не производили соки все время. Другими словами, можно расти благодаря новой хорошей продукции. Но вы, конечно, правы, что эстонский рынок – это 1,3 миллиона человек, и возможности для роста здесь ограничены. Хотя наши латвийские и литовские сестринские компании Cēsu alus и Volfas Engelman были меньше, чем A. Le Coq, в настоящее время они очень быстро растут и, вероятно, скоро обгонят нас. Рынки просто намного больше. Но они также делают хорошую работу.

– Что должна из себя представлять ваша хорошая работа?