Владимир Зеленский прибыл в Британию для «основательных переговоров» с Риши Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Британию, где проводит «обстоятельные переговоры» с премьер-министром Риши Сунаком.
За последние несколько дней Зеленский посетил Францию, Германию, Италию и Ватикан, побуждая западных лидеров к более активной поддержке Украины в канун ожидаемого украинского контрнаступления..
«Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество будет продолжено», - сообщается в телеграм-канале Зеленского.
Британия - один из важнейших союзников Украины в ее борьбе против российской агрессии.
В начале этого года Британия стала первой страной, объявившей о предоставлении Киеву современных танков западного производства. На минувшей неделе стало известно о передаче украинской армии британских ракет Storm Shadow с дальностью около 250км.
Это уже второй визит президента Украины в Великобританию с начала войны.
Впервые Зеленский провел переговоры с Риши Сунаком в феврале, а затем получил аудиенцию у короля Карла III и выступил в парламенте.
Ожидается, что переговоры Зеленского и Сунака в загородной резиденции премьер-министра Чекерс продлятся около двух часов.
Президент Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку, оказанную Украине после российского вторжения.
«Ваша поддержка - это уже очень много для нас, вы многое сделали - вы, ваше правительство и Его Величество Король, и, конечно, ваш народ, ваше общество, - сказал он. - Мы благодарим вас от всего сердца».
В правительстве Великобритании объявили, что в ходе встречи Сунак вновь засвидетельствует важность оказания Украине всемерной военной поддержки.
«Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и других беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км, - говорится в заявлении британского правительства. - Все это будет поставлено в ближайшие месяцы».
«Это решающий момент для сопротивления Украины в ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала», - говорится в заявлении премьер-министра Риши Сунака, опубликованном в преддверии встречи с Зеленским.
Анализ
Хьюго Бачега, корресподент Би-би-си в Киеве
Великобритания стала очередной остановкой в турне президента Зеленского по европейским странам, в ходе которого он посетил в выходные дни Италию, Германию и Францию.
Идея состоит в том, чтобы активизировать поддержку Запада и добиться большего количества оружия, причем побыстрее.
Украинские чиновники часто жаловались на задержки в доставке обещанной помощи, заявляя, что у них все еще нет всего необходимого для давно ожидаемого контрнаступления.
На прошлой неделе Зеленский сказал мне, что Украине приходится откладывать начало этого наступления. Военные, по его словам, все еще ждут некоторые вооружения, включая бронетранспортеры.
После долгих месяцев войны на истощение, в результате которой линия фронта практически не двигалась с места, украинское наступление может стать решающим,
Это также станет решающим испытанием для Киева, стремящегося доказать, что помощь, которую он получил от Запада, может вылиться в победы на поле боя.
Крупные успехи могут гарантировать дальнейшую поддержку. Любые неудачи могут привести к давлению с целью начать переговоры с Москвой, что Зеленский признал возможным.
Лондон - один из самых важных союзников Украины в войне. Великобритания стала первой страной, предоставившей ракеты большей дальности, позволяющие украинским военным наносить удары по российским позициям вдали от линии фронта.
В ходе своего европейского турне президент также обсуждал перспективы мирных переговоров и отстаивал свой мирный план из 10 пунктов в качестве основы для любых переговоров.
Этот план предусматривает возвращение всех захваченных территорий, выплату репараций за ущерб, причиненный войной, и создание специального трибунала для расследования российских военных преступлений. Москва категорически отвергла этот план, а Пекин выступил со своими предложениями, пытаясь стать посредником в урегулировании конфликта.
Поскольку почти пятая часть страны находится под оккупацией, следующий этап войны, вероятно, будет чрезвычайно трудным. Ожидания очень велики, и украинские официальные лица пытаются как-то сдержать надежды на немедленные и крупные успехи.
В воскресенье после встречи с президентом Украины французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Киеву новые поставки вооружений.
«В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC», - говорилось в совместной декларации двух стран.
Ранее в тот же день Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, по итогам которой Берлин объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на 2,7 млрд евро.
Владимир Зеленский назвал этот новый транш, включающий в себя танки «Леопард» и системы ПВО, крупнейшим с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.