Владимир Зеленский прибыл в Британию для «основательных переговоров» с Риши Сунаком

За последние несколько дней Зеленский посетил Францию, Германию, Италию и Ватикан, побуждая западных лидеров к более активной поддержке Украины в канун ожидаемого украинского контрнаступления..

«Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество будет продолжено», - сообщается в телеграм-канале Зеленского.

Британия - один из важнейших союзников Украины в ее борьбе против российской агрессии.

В начале этого года Британия стала первой страной, объявившей о предоставлении Киеву современных танков западного производства. На минувшей неделе стало известно о передаче украинской армии британских ракет Storm Shadow с дальностью около 250км.

Это уже второй визит президента Украины в Великобританию с начала войны.

Впервые Зеленский провел переговоры с Риши Сунаком в феврале, а затем получил аудиенцию у короля Карла III и выступил в парламенте.

Ожидается, что переговоры Зеленского и Сунака в загородной резиденции премьер-министра Чекерс продлятся около двух часов.

Президент Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку, оказанную Украине после российского вторжения.

«Ваша поддержка - это уже очень много для нас, вы многое сделали - вы, ваше правительство и Его Величество Король, и, конечно, ваш народ, ваше общество, - сказал он. - Мы благодарим вас от всего сердца».