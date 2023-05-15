Пользователей электросамокатов ожидают очередные ограничения

Согласно плану, органы местного самоуправления получат право ограничивать скорость движения самокатов, арендованных в вечернее время, ужесточатся наказания за вождение в нетрезвом виде, будет запрещено останавливаться на пешеходных и велосипедных дорожках, если они недостаточно широки, говорится в законопроекте, направленном на согласование.

Минэкономики уже разработало аналогичный проект зимой перед выборами, но многие законопроекты не успели принять к весне. Сейчас министр экономики Тийт Рийсало отправил аналогичный проект обратно на согласование, на получение обратной связи было оставлено три дня.