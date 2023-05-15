Каллас: глупо и опасно думать, что мы можем вернуться к прежним отношениям с Россией

По словам премьер-министра Каллас, война закончится после того, как Путин поймет, что сделал ошибку и не способен добиться своих целей и сломить украинцев. «Вспомните призыв президента Зеленского: чтобы победить, свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания. Это значит, что самым важным по-прежнему являются оружие, боеприпасы и выучка - всего этого должно поступать в количестве, достаточном для того, чтобы Украина выиграла войну», - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что исход войны определяет не только успех на поле боя. «Мы должны показать России, что она не сможет победить Украину и свободный мир также в экономической плане. Таким образом победа Украины зависит также от того, насколько успешно мы сможем перекрыть Кремлю денежные краны, из которых он подпитывает свою агрессию», - сказала Каллас.

Для достижения стабильного мира в Европе Россию также необходимо привлечь к ответственности, поскольку без этого российский цикл насилия никогда не прекратится. «Это не только война Путина. Население России несет свою долю ответственности. До тех пор, пока расширение территории считается добродетелью, а жертвовать человеческими жизнями ради этой цели кажется нормальным, российская агрессия будет повторяться, а Европа не получит стабильного мира», - отметила Каллас.