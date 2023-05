Видео ⟩ Информатор по делу эстонской организации Slava Ukraini: украинский бизнесмен заработал на помощи сотни тысяч долларов

Чернов не называет никаких имен в своем обращении, но, исходя из его предыдущего рассказа, становится ясно, что речь идет об украинской НКО All for Victory и ее лидере Геннадии Васькиве. Чернов упоминает All for Victory в начале своего обращения. «Я работал в благотворительном фонде All for Victory, когда его генеральный директор (Васькив - прим. ред.) начал превращать благотворительность в коммерцию. Я решил это прекратить, хотел уйти, но меня не отпустили», - говорит Чернов.