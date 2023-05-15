В Литве осужден мужчина, присвоивший средства, предназначавшиеся для помощи Украине

Как сообщила в понедельник литовская прокуратура, девятикратно судимый Г. М. из Каунаса в октябре прошлого года связался с человеком, помогающим украинским волонтерам через онлайн-мессенджер, и пообещал за собранные волонтерами 18 тыс. евро доставить в Украину шины для 49 грузовых машин.

«Ответчик, предоставив ложные и не соответствующие действительности данные, выписал счет и квитанцию ​​о снятии денег, в которых указано, что он принимает 18 тыс. евро, принадлежащее украинской благотворительной организации, но в оговоренные сроки не купил шины, не доставил их в Украину и не вернул деньги, а на эти средства приобрел чужое имущество высокой стоимости», - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Каунаса использовал деньги, похищенные из благотворительного фонда, на собственные нужды и приобрел на эти деньги автомобиль BMW стоимостью 13 тыс. евро.

По данным прокуратуры, в ходе следствия большая часть похищенных денег была возвращена украинской благотворительной организации.

Г. М. также обвинялся и в том, что он украл еще один автомобиль, делая вид, что покупает его.