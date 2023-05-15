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Шестеро российских тяжелоатлетов получили дисквалификацию за допинг

rus.postimees.ee
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Штангист. Иллюстративное фото.
Штангист. Иллюстративное фото. Фото: Sergei Fadeichev

В России очередной допинговый скандал: Федерация тяжелой атлетики РФ сообщает, что по результатам сданных в 2012-2013 гг. допинг-проб дисквалификацию получили сразу шестеро российских тяжелоатлетов.

Все они титулованные спортсмены, причем среди них имеются и вице-чемпионы Олимпиады - Наталья Заболотная и Дмитрий Клоков. Нарушители получили отстранение сроком от полутора до четырех лет.

Помимо Заболотной и Клокова, дисквалификацию назначили также Александру Иванову, Светлане Царукаевой, Ольге Зубовой и Апти Аухадову (стоит отметить, что она были отстранены еще в марте прошлого года – ред.)

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