Шестеро российских тяжелоатлетов получили дисквалификацию за допинг

Все они титулованные спортсмены, причем среди них имеются и вице-чемпионы Олимпиады - Наталья Заболотная и Дмитрий Клоков. Нарушители получили отстранение сроком от полутора до четырех лет.

Помимо Заболотной и Клокова, дисквалификацию назначили также Александру Иванову, Светлане Царукаевой, Ольге Зубовой и Апти Аухадову (стоит отметить, что она были отстранены еще в марте прошлого года – ред.)