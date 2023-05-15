Шестеро российских тяжелоатлетов получили дисквалификацию за допинг

В России очередной допинговый скандал: Федерация тяжелой атлетики РФ сообщает, что по результатам сданных в 2012-2013 гг. допинг-проб дисквалификацию получили сразу шестеро российских тяжелоатлетов.
Все они титулованные спортсмены, причем среди них имеются и вице-чемпионы Олимпиады - Наталья Заболотная и Дмитрий Клоков. Нарушители получили отстранение сроком от полутора до четырех лет.
Помимо Заболотной и Клокова, дисквалификацию назначили также Александру Иванову, Светлане Царукаевой, Ольге Зубовой и Апти Аухадову (стоит отметить, что она были отстранены еще в марте прошлого года – ред.)