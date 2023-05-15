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Крупнейший в Эстонии продуктовый магазин откроется уже завтра

rus.postimees.ee
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Фото: Selver AS

После двух месяцев работ по реконструкции вновь открывается гипермаркет Järve Selver. 

Обновленный магазин с расширенным торговым залом будет открыт для посетителей завтра, 16 мая, в 12.00.

«Процесс реконструкции Järve Selver прошел успешно благодаря опыту высококвалифицированной команды Selver, усердным партнерам и слаженному управлению проектом», - сообщила руководитель Selver Кристи Ломп, добавив, что  сейчас торговый зал магазина площадью более 7500 квадратных метров заполняется товарами.

Теперь в Järve Selver есть пекарня: помимо свежих пирогов, чиабатт и багетов, здесь ежедневно будет выпекаться бездрожжевой хлеб, хлеб на традиционной ферментированной закваске и дрожжевой хлеб ручной работы. Секретный ингредиент хлебов ручной работы Selveri Pagarid - закваска, рецепту которой более века.

Новым хитом Järve Selver станет пицца, которую будут вручную готовить и выпекать в специальной двойной каменной печи, обустроенной по итальянской технологии.

Как обещает торговая сеть, в продовольственном отделе Järve Selver будет представлен еще более богатый выбор рыбных и мясных продуктов, приготовленных на месте, расширится и ассортимент блюд Selveri Köök.

В ходе реконструкции модернизирован весь магазин, в том числе склад и помещения для персонала. При строительстве применялись самые современные и экологически безопасные технологические решения. Весь холодильный парк переведен на систему охлаждения на основе CO2, что позволяет экономить почти 20 процентов энергии, по сравнению с предыдущими аналогами.

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