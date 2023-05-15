Прогноз: среди европейских стран спад экономики продолжится только в Эстонии и Швеции

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизится в этом году на 0,4%, а в следующем году вырастет на 3,1%, пишет Rus.ERR со ссылкой на весенний экономический прогноз Еврокомиссии.
Согласно прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 0,4%. Европейская комиссия отмечает, что экспорт Эстонии остается ограниченным из-за слабого экономического роста основных торговых партнеров.
В 2024 году экономический рост Эстонии должен увеличиться до 3,1% благодаря росту доходов, чему, в свою очередь, способствует снижение инфляции и более быстрый рост заработной платы.
Помимо Эстонии, Еврокомиссия прогнозирует сокращение экономики только Швеции (-0,5%).
Ключевые слова