Пн, 15.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Прогноз: среди европейских стран спад экономики продолжится только в Эстонии и Швеции

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизится в этом году на 0,4%, а в следующем году вырастет на 3,1%, пишет Rus.ERR со ссылкой на весенний экономический прогноз Еврокомиссии.

Согласно прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 0,4%. Европейская комиссия отмечает, что экспорт Эстонии остается ограниченным из-за слабого экономического роста основных торговых партнеров.

В 2024 году экономический рост Эстонии должен увеличиться до 3,1% благодаря росту доходов, чему, в свою очередь, способствует снижение инфляции и более быстрый рост заработной платы.

Помимо Эстонии, Еврокомиссия прогнозирует сокращение экономики только Швеции (-0,5%).

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх