Финнов массово лишают виз на российской границе

Финн Мауно Пёллёнен в понедельник утром вынужден был вернуться домой, так как его поездка в Россию закончилась прямо на границе. «Сегодняшняя поездка выдалась быстрой, когда нас просто развернули. Я выехал из Нуйямаа в шесть и на все про все ушло три часа», – рассказал Пёллёнен прямо на пограничном переходе.

По словам незадачливого путешественника, российские пограничники спрашивали, есть ли у него родственники или знакомые в России, а также какое у него воинское звание. После всех расспросов Пёллёнен получил штамп об аннулировании визы. По его словам, причиной такого решения стал неправильный тип визы. С российской границы он также увез бумагу о запрете на въезд в РФ.

Venäjä on käännyttänyt viime päivinä kymmeniä suomalaisia itärajalta – yksi heistä on Mauno Pöllönen: «Tänään oli pikareissu» https://t.co/ivGlLLT6IH — Yle Uutiset (@yleuutiset) May 15, 2023

По его словам, в последний раз он был в России всего неделю назад, и тогда проблем с визой не возникло. Впрочем, произошедшее не стало для финна неожиданностью, так как СМИ на прошлой неделе сообщили о случаях аннулирования виз при попытке въехать в соседнюю страну.

Десятки аннулирований