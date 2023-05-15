На российской границе финнов массово лишают виз

Чаще всего путешествия финнов в Россию заканчивались на границе из-за несоответствия цели поездки и типа визы, пишет Yle.
Финн Мауно Пёллёнен в понедельник утром вынужден был вернуться домой, так как его поездка в Россию закончилась прямо на границе. «Сегодняшняя поездка выдалась быстрой, когда нас просто развернули. Я выехал из Нуйямаа в шесть и на все про все ушло три часа», – рассказал Пёллёнен прямо на пограничном переходе.
По словам незадачливого путешественника, российские пограничники спрашивали, есть ли у него родственники или знакомые в России, а также какое у него воинское звание. После всех расспросов Пёллёнен получил штамп об аннулировании визы. По его словам, причиной такого решения стал неправильный тип визы. С российской границы он также увез бумагу о запрете на въезд в РФ.
Venäjä on käännyttänyt viime päivinä kymmeniä suomalaisia itärajalta – yksi heistä on Mauno Pöllönen: «Tänään oli pikareissu» https://t.co/ivGlLLT6IH— Yle Uutiset (@yleuutiset) May 15, 2023
По его словам, в последний раз он был в России всего неделю назад, и тогда проблем с визой не возникло. Впрочем, произошедшее не стало для финна неожиданностью, так как СМИ на прошлой неделе сообщили о случаях аннулирования виз при попытке въехать в соседнюю страну.
Десятки аннулирований
В Пограничной службе Юго-Восточной Финляндии Yle рассказали, что почти 25 финнов лишились российских виз за последние дни. Первые случаи были зафиксированы в четверг, 11 мая. В пятницу, 12 мая, поездка десяти человек закончилась на границе с РФ после аннулирования виз. В субботу в Россию не попали восемь путешественников, а вчера, 14 мая, – пять.
В Пограничной службе уточнили, что на данном этапе речь идет лишь о «некоторых наблюдениях» за явлением, которые сделаны на основе рассказов оставшихся без виз граждан Финляндии. Например, вчера границу пересекли 1034 гражданина Финляндии.
Заместитель командира Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари констатировал в комментарии Yle, что процент тех, чью визу аннулировали на границе с Россией, все-таки невелик. Он указал, что шансы лишиться визы зависят от того, совпадают ли тип проездного документа и цель поездки. Например, па российскому законодательству поездка через границу для покупки бензина или шопинга не являются бизнес-командировкой, однако до сих пор такие поездки можно было совершать по деловой визе.