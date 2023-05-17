«Оскар» для Украины ⟩ Соавтор фильма «20 дней в Мариуполе» научился не думать о смертельной опасности

Rus.Postimees разговаривал с фотографом и видеооператором Евгением Малолеткой до того, как их с Мстиславом Черновым фильм «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар». С 2010 года украинский журналист Евгений Малолетка снимает самые страшные стороны жизни и получает за это самые престижные мировые призы. Теперь этот список увенчан исторически важной для Украины статуэткой американской киноакадемии. Но лауреат отдал бы все свои награды, чтобы никогда больше не видеть в видоскателе то, к чему привык за долгие годы войны.

За свою карьеру Евгений Малолетка снял тысячи тяжелых моментов. В 2013 он фиксировал события на Майдане, за что разгонявшие протестующих полицейские сломали ему руку и разбили камеру. После начала войны на Донбассе он ездил снимать жизнь на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а в январе 2020 года стал свидетелем антиправительственных выступлений в Казахстане.

В начале российского вторжения в Украину Малолетка с коллегой Мстиславом Черновым поехал в Мариуполь и оказался в осажденном городе вместе с его жителями. 9 марта российская военная авиация сбросила бомбы на роддом Мариупольской городской больницы. Кадры жертв и разрушений после этого авиаудара, которые Малолетка сделал для Associated Press, разлетелись по мировым СМИ.

В этом году Малолетка стал победителем конкурса World Press Photo of the Year - 2022, лауреатом премии «Свободная пресса Восточной Европы» и лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Public Service». Такое признание было бы большой удачей для профессионала, если бы не события, стоящие за этими наградами.

Это интервью мы записали по телефону. Наш собеседник был в дороге, связь постоянно пропадала и к пространным ответам условия не располагали, но главные вопросы мы успели задать.

Евгений Малолетка на вручении награды World Press Photo of the Year - 2022. Амстердам, 20 апреля 2023. (AP Photo/Peter Dejong) PDJ109 Фото: PETER DEJONG/AP