Военный фотограф, снимавший осаду Мариуполя: страх не уйдет, его нельзя научиться игнорировать

Этого интервью для Rus.Postimees мы ждали много месяцев. Наш собеседник не отказывался общаться, но у него очень плотный и непрогнозируемый график работы. Украинский военный журналист Евгений Малолетка снимает самые страшные стороны жизни много лет. Мы поговорили с ним о том, что такое работа фотографа на войне.
За свою карьеру Евгений Малолетка снял тысячи тяжелых моментов жизни. В 2013 он фиксировал события на Майдане, за что разгонявшие протестующих полицейские сломали ему руку и разбили камеру. После начала войны на Донбассе он ездил снимать жизнь на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а в январе 2020 года стал свидетелем антиправительственных выступлений в Казахстане.
В начале российского вторжения в Украину Малолетка с коллегой Мстиславом Черновым поехал в Мариуполь и оказался в осажденном городе вместе с его жителями. 9 марта российская военная авиация сбросила бомбы на роддом Мариупольской городской больницы. Кадры жертв и разрушений после этого авиаудара, которые Малолетка сделал для Associated Press, разлетелись по мировым СМИ.
В этом году Малолетка стал победителем конкурса World Press Photo of the Year - 2022, лауреатом премии «Свободная пресса Восточной Европы» и лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Public Service». Такое признание было бы большой удачей для профессионала, если бы не события, стоящие за этими наградами.
Это интервью мы записали по телефону. Наш собеседник был в дороге, связь постоянно пропадала и к пространным ответам условия не располагали, но главные вопросы мы успели задать.
- Евгений, я понимаю, что вы предпочли бы не получать эти награды такой ценой. Как вы как художник и репортер сформулировали для себя отношение к наградам за фиксацию войны против вашей родины?