Военный фотограф, снимавший осаду Мариуполя: страх не уйдет, его нельзя научиться игнорировать

- Разумеется, очень больно осознавать, что награды получаешь именно за такие кадры. Эмоционально это очень, очень тяжело. Но я понимаю также, что для Украины и для информирования мировой общественности крайне важно, что моя работа отмечена международными жюри такого уровня.

У Wоrld Press Photo of the year, Pulitzer Prize есть свои команды, которые занимаются фактчекингом. Они тщательно проверяют все материалы, которые номинируются на премии. То, что моя работа получила премию еще раз доказало, что работа сделана честно, что она аутентична.

Благодаря, в том числе, таким наградам удается держать на высоком уровне информированность общественности о происходящем на этой войне, а Украине это помогает оставаться в поле зрения международной аудитории.

- В марте прошлого года, когда весь мир облетели ваши снимки после авиаудара по роддому в Мариуполе очень многие СМИ, фотографы и другие «свидетели войны онлайн» заявили, что ваши фото - фейк. Вам запомнился этот шум вокруг вашей работы? Тысячи людей утверждали, что это постановочные кадры, тогда как вы знали, что каждый снимок - страшная правда.

На фото Евгения Малолетки 31-летнюю роженицу Ирину Калинину несут на носилках после авиаудара, нанесенного российской авиацией по роддому Мариуполя. Женщина не выжила, не выжил и ее ребенок. Фото: Jevgeni Maloletka / World Press Photo

- Я много работаю «в поле» и не отслеживаю реакции в соцсетях, анализы и разборы моих снимков. Моя задача - быть на месте, зафиксировать то, что я вижу. Конечно тогда я обратил внимание на факт информационных атак.