Хаос на дорогах Таллинна: на важнейших перекрестках могут появиться регулировщики

Город использовал регулировщиков 9 мая, когда, помимо ремонтируемых улиц, были закрыты Фильтри-теэ и улица Одра, и сейчас рассматривается возможность их размещения еще на некоторых перекрестках, передает ERR .

«Сейчас у нас создана возможность, что мы берем регулировщиков не из МуПо, а из частных фирм и отправляем их на те перекрестки, где видим, что это помогает кардинально улучшить ситуацию. Будем честны, регулировщики – это не какой-то золотой ключик, но в определенных местах они могут немого улучшить ситуацию», – сказал вице-мэр.