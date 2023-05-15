Одобрил даже генерал Херем: эстонские школьники получили за свое военное изобретение награду

Идея родилась в военном лагере, когда исполнительный директор фирмы Таир Линнас слишком долго маскировал лицо красками в тюбиках. «Я подумал, что должен быть более быстрый и удобный способ делать это - именно так и пришла идея поместить используемую в настоящее время силами обороны краску в аэрозольный баллончик», - сказал Линнас.

В процессе разработки продукта молодые люди консультировались с химиками, а для продажи продукта необходимо было получить несколько разрешений. Ингредиенты армейского аэрозоля безвредны и легче удаляются с кожи по сравнению с обычной защитной краской. Новая идея состоит в том, чтобы добавить в аэрозольную краску масло лемонграсса, которая должна работать как средство от комаров и насекомых.

По мнению членов жюри, уровень ученических фирм в этом году оказался исключительно высок, а несколько команд за пару лет могли бы стать настоящими компаниями с миллионным оборотом. В отношении MilSpray жюри отметило большой потенциал сотрудничества со многими странами и государственными учреждениями.

В июле лучшая ученическая фирма Эстонии будет представлять страну на Европейском конкурсе ученических фирм в Стамбуле. Помимо эстонских парней, за звание лучшей ученической фирмы Европы будут бороться более 40 предприятий. «Признание в Эстонии - это прекрасно, и мы надеемся преуспеть и на предстоящем европейском конкурсе», - добавил Линнас.