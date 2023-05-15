Одобрил даже генерал Херем: эстонские школьники получили за свое военное изобретение награду

В этом году титул лучшей ученической фирмы Эстонии завоевали учащиеся 11 класса Выруской гимназии Рейо Метсла, Робин Лайв и Таир Линнас из фирмы MilSpray. Гимназисты вывели на рынок аэрозольную камуфляжную краску, которую одобрил и глава Сил обороны генерал Мартин Херем.
Идея родилась в военном лагере, когда исполнительный директор фирмы Таир Линнас слишком долго маскировал лицо красками в тюбиках. «Я подумал, что должен быть более быстрый и удобный способ делать это - именно так и пришла идея поместить используемую в настоящее время силами обороны краску в аэрозольный баллончик», - сказал Линнас.
В процессе разработки продукта молодые люди консультировались с химиками, а для продажи продукта необходимо было получить несколько разрешений. Ингредиенты армейского аэрозоля безвредны и легче удаляются с кожи по сравнению с обычной защитной краской. Новая идея состоит в том, чтобы добавить в аэрозольную краску масло лемонграсса, которая должна работать как средство от комаров и насекомых.
По мнению членов жюри, уровень ученических фирм в этом году оказался исключительно высок, а несколько команд за пару лет могли бы стать настоящими компаниями с миллионным оборотом. В отношении MilSpray жюри отметило большой потенциал сотрудничества со многими странами и государственными учреждениями.
В июле лучшая ученическая фирма Эстонии будет представлять страну на Европейском конкурсе ученических фирм в Стамбуле. Помимо эстонских парней, за звание лучшей ученической фирмы Европы будут бороться более 40 предприятий. «Признание в Эстонии - это прекрасно, и мы надеемся преуспеть и на предстоящем европейском конкурсе», - добавил Линнас.
Второе место и специальная премия за интеллектуальную собственность Палаты патентных уполномоченных достались ученической фирме Mossy и ее воздухоочистителю с экологичным фильтром, который предлагает альтернативу устройствам с не разлагающимися в природе с HEPA-фильтрами. В этом году инновационный продукт ученической фирмы также вошел в топ-10 идей на конкурсе Negavatt и в топ-40 на конкурсе Ajujaht. В состав команды Mossy входят Фредерик Россар, Элийсе Лехтсаар, Грегор-Маттиас Фрош и Марий Хелеэн Раннала.
Третье место заняла ученическая фирма Таллиннской реальной школы PELA и их настольная игра на эстонском языке «Mida MEEMI?!», состоящая из текстовых и графических карточек, описывающих комические ситуации из повседневной жизни, и где можно встретить известных в Эстонии людей. На сегодня фирма продала уже более 500 комплектов настольной игры. Авторами игры являются Патрик Роостфельдт, Александра Эло, Михкель Ратассеп и Антс Эрик Нымпер.
В этом году лучшие ученические фирмы выбирали уже в 28 раз. Ученическая фирма – это программа обучения предпринимательству JA Eesti, благодаря которой молодые люди получают реальный предпринимательский опыт. В этом учебном году в более чем 120 гимназиях, профессиональных училищах и основных школах Эстонии действовало 412 ученических фирм и 87 мини-фирм.