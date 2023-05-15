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Фото ⟩ Необычный вызов: полицейские пришли на помощь трем собакам

rus.postimees.ee
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Фото: Lääne prefektuur

В пятницу, 12 мая, утром бдительный человек сообщил в Центр тревоги, что посреди дороги возле автобусной остановки на дороге Рапла-Юуру находятся собаки, которые могут попасть под колеса машин.

Патрульные полицейские отделения полиции Центральной Эстонии отправились на место проверить ситуацию и обнаружили, что трех очаровательных собак, которые гуляли по проезжей части.

Большую собаку удалось выманить с дороги. Маленьких собак полицейские решили посадить в свою машину, чтобы точно гарантировать, что им не будет угрожать опасность. Так две собаки смогли на себе прочувствовать, что значит сидеть за рулем полицейской машины в роли собачьего патруля.

К счастью, вскоре полицейским удалось установить личность владельца собак, и собаки благополучно вернулись домой.

Фото: Lääne prefektuur
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