Фото ⟩ Необычный вызов: полицейские пришли на помощь трем собакам

Патрульные полицейские отделения полиции Центральной Эстонии отправились на место проверить ситуацию и обнаружили, что трех очаровательных собак, которые гуляли по проезжей части.

Большую собаку удалось выманить с дороги. Маленьких собак полицейские решили посадить в свою машину, чтобы точно гарантировать, что им не будет угрожать опасность. Так две собаки смогли на себе прочувствовать, что значит сидеть за рулем полицейской машины в роли собачьего патруля.