Фото ⟩ Необычный вызов: полицейские пришли на помощь трем собакам

В пятницу, 12 мая, утром бдительный человек сообщил в Центр тревоги, что посреди дороги возле автобусной остановки на дороге Рапла-Юуру находятся собаки, которые могут попасть под колеса машин.
Патрульные полицейские отделения полиции Центральной Эстонии отправились на место проверить ситуацию и обнаружили, что трех очаровательных собак, которые гуляли по проезжей части.
Большую собаку удалось выманить с дороги. Маленьких собак полицейские решили посадить в свою машину, чтобы точно гарантировать, что им не будет угрожать опасность. Так две собаки смогли на себе прочувствовать, что значит сидеть за рулем полицейской машины в роли собачьего патруля.
К счастью, вскоре полицейским удалось установить личность владельца собак, и собаки благополучно вернулись домой.
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