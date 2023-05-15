Спасатели-добровольцы получили поддержку от государства

MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing получила 40 000 евро на ремонт кровли и подвесных потолков своего здания, замену окон, приобретение электрогенератора, аккумуляторной станции и защитной одежды для спасателей. Команда спасателей-добровольцев Кадрина получила 35 000 евро на ремонт помещения. На сегодняшний день все пособия выплачены.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул важность спасателей-добровольцев в обеспечении безопасности всех нас. «Добровольные спасательные команды действуют за счет энергии и мотивации волонтеров. Чтобы поддерживать эту мотивацию, а также привлечь новых добровольцев, командам нужны разумные бытовые условия и снаряжение. Будь то полноценные комнаты отдыха и помещения для тренировок, или отремонтированные здания, которые остаются теплыми даже зимой», – сказал Ляэнеметс.

«Помимо 72 профессиональных команд, в обеспечении безопасности жителей Эстонии участвуют также 118 команд спасателей-добровольцев. К сожалению, бытовые условия многих из них не очень хорошие, а здания, в которых они работают, нуждаются в ремонте, а в некоторых случаях даже в строительстве совершенно нового здания. Я очень рад этой возможности, ведь такого вливания денег в здания спасателей-добровольцев еще не было», – пояснил генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.