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Нарушивший «правило бейсболки» Сордо навлек на Hyundai солидный штраф

rus.postimees.ee
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Дани Сордо.
Дани Сордо. Фото: Paulo Maria/Dppi

Этап чемпионата мира в Португалии принес команде Hyundai не только два места на подиуме, но еще и внушительный денежный штраф.

В то время как Тьерри Невиллу и Мартину Видеге пришлось заплатить 10 000 евро за то, что они не предоставили временную карту, Дани Сордо, нарушившему «правило бейсболки», повезло: он отделался более легким штрафом.

Сордо, занявший второе место после зачета по очкам, на награждение честно надел бейсболку Pirelli - промоутера WRC, но на официальном награждении World Rally Portugal в Матозиньюше оказался без нее.

Испанец решил надеть на финальное награждение свою личную бейсболку Red Bull, и такое поведение не понравилось судьям. По словам 40-летнего Сордо, он не знал, что на финальном подиуме необходимо носить бейсболку промоутера WRC. Судей такое объяснение не устроило, и опытному асу ралли пришлось заплатить штраф в размере 1000 евро.

За этот инцидент команда Hyundai была оштрафована судьями на 15 000 евро условно. Наказание не будет применяться, если команда Hyundai сможет избежать аналогичного нарушения в этом сезоне.

Сордо стал вторым водителем Hyundai, совершившим подобное нарушение за последние два года. Как извсетно, судьи также наказали Оття Тянака за подобное нарушение на ралли Каталонии 2021 года.

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