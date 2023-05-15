Нарушивший «правило бейсболки» Сордо навлек на Hyundai солидный штраф

В то время как Тьерри Невиллу и Мартину Видеге пришлось заплатить 10 000 евро за то, что они не предоставили временную карту, Дани Сордо, нарушившему «правило бейсболки», повезло: он отделался более легким штрафом.

Сордо, занявший второе место после зачета по очкам, на награждение честно надел бейсболку Pirelli - промоутера WRC, но на официальном награждении World Rally Portugal в Матозиньюше оказался без нее.

Испанец решил надеть на финальное награждение свою личную бейсболку Red Bull, и такое поведение не понравилось судьям. По словам 40-летнего Сордо, он не знал, что на финальном подиуме необходимо носить бейсболку промоутера WRC. Судей такое объяснение не устроило, и опытному асу ралли пришлось заплатить штраф в размере 1000 евро.

За этот инцидент команда Hyundai была оштрафована судьями на 15 000 евро условно. Наказание не будет применяться, если команда Hyundai сможет избежать аналогичного нарушения в этом сезоне.