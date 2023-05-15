Такого не было 30 лет: эстонский рынок труда установил своеобразный рекорд

Согласно исследованию Департамента статистики, в первом квартале этого года почти 700 000 человек работали хотя бы один час. С начала 1990-х годов в Эстонии не было такого количества работающих людей, сказала старший экономист Swedbank Лийс Эльмик.

По ее словам, ситуация на рынке труда остается хорошей, несмотря на год рецессии. Число занятых велико, а уровень безработицы относительно низок.

«Компании держатся за хороших сотрудников и ожидают улучшения экономических условий во второй половине года», - сказала Эльмик.

Рост числа рабочих мест наблюдался в сфере услуг: гостиничный бизнес, общепит, здравоохранение и образование. Половина роста уровня занятости произошла за счет беженцев из Украины. 11 000 беженцев уже нашли работу, а 5 000 все еще ищут работу.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, безработица существенно не увеличилась. В середине мая число зарегистрированных безработных было примерно на 5 000 человек больше, чем годом ранее. Увольнений стало больше, чем раньше, но и вакансий тоже относительно много. Их больше всего в низкооплачиваемых профессиях.