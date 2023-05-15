В субботу ранним утром жители поселка Азери были разбужены не пением петухов, а жутким грохотом. На перекрестке Ранну-Азери и улицы Техасе трое молодых людей на белом Volkswagen врезались в жилой дом. В Ида-Вирускую центральную больницу доставили 28-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения и 25-летнего пассажира.
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Дом, в который пьяная компания врезалась на автомобиле, скорее всего, придется снести
К счастью, жилой дом уже несколько лет пустовал и в момент ДТП в нем никого не было. Максим, управляющий расположенного неподалеку магазина Halastusmaja, рассказал, что мопосле первоначального испуга молодые люди убежали, но потом все же вернулись на место происшествия. «Видимо, были в шоке», – считает Максим.
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