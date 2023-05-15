Дом, в который пьяная компания врезалась на автомобиле, скорее всего, придется снести

К счастью, жилой дом уже несколько лет пустовал и в момент ДТП в нем никого не было. Максим, управляющий расположенного неподалеку магазина Halastusmaja, рассказал, что мопосле первоначального испуга молодые люди убежали, но потом все же вернулись на место происшествия. «Видимо, были в шоке», – считает Максим.