Инцидент 9 мая в Нарве, когда местный житель столкнул гражданского активиста Даниила Куракина с лестницы из-за украинского флага в руках парня, стал осязаемым результатом краха интеграционной политики властей Ида-Вирумаа, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Решительность и жесткость – Нарва не должна превратиться в Донецк
Толчок с лестницы выглядит метафорой столкновения двух цивилизаций – европейской и «русского мира». Путинизм, угнездившийся под крышами Нарвы, показал зубы и издал рык, отдающий патриотическим угаром.
Больше всего меня потрясло то, что в окружающей толпе никто не пришел Даниилу на помощь, когда взрослый мужик стал прессовать мальчишку. Напротив, одобрительно глядели и гудели. Зато все стали попрекать его, когда он указал полиции на толкнувшего его человека. Так и работают «законы» уголовного мира: «своих не сдают». Даже если «свои» - махровые преступники.
Следом за этим со стороны общественности Нарвы последовали требования снять со стены замка плакат, обличающий Путина как военного преступника. И тут же началась травля школьной учительницы, появившейся на променаде в футболке со знаменитым слоганом: «Путин – х..ло!».
Происходящее неприемлемо
Вы только вдумайтесь в смысл происходящего! Некоторые жители Нарвы озабочены репутацией президента России больше, чем судьбой мира в Украине! Их не смущает, что Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина, а в Украине вот уже почти 15 месяцев Россия ведет захватническую войну, разрушая города и убивая тысячи мирных граждан. Вместо того чтобы потребовать от Путина прекратить военные действия в Украине, родители учеников потребовали уволить учителя за дискредитирующую российского диктатора футболку!
И вот свежий пример ментальной агрессии ментально родственных России жителей Нарвы. В условия участия в конкурсе на звание лучшего учителя года внесено требование о необходимости владения эстонским языком на уровне С1. Последовал очередной взрыв возмущения нарвской общественности: «Как можно от учителей нарвских школ требовать владения государственным языком! Просто беспредел и безобразие!». Такие высказывания находятся за гранью здравого смысла и маскируют конфуз, когда «Учитель года» Эстонии на церемонии награждения не смогла сказать на государственном языке ни слова.
Нарва реально оказалась на краю: река, отделяющая Россию от Эстонии, превратилась в пропасть, разделяющую два мира. И пропасть эта может извергнуть чудовищ донбасского сепаратизма, готовых пожрать территориальную целостность Эстонской Республики.
Безусловно, не стоит ставить знак равенства между всеми русскими жителями города и поклонниками политики Владимира Путина. Речь идет о глубоком мировоззренческом разрыве и конфликте поколений. Но совершенно бесспорно то, что источник этих драматических сдвигов в общественном сознании некоторых нарвитян – кремлевская пропаганда и неизжитые имперские комплексы потомков СССР. Что с этим делать? Бороться! Жестко и решительно пресекать кремлевскую пропаганду на корню, а имперские комплексы выкорчевывать с корнем.
Нужно принять меры против путинизма
Война в Украине потрясла мировую экономику, сокрушила мировой порядок, кратно увеличила угрозу ядерного апокалипсиса, но главное – превратила украинские города и сёла в руины, лишила крова и переломала судьбы миллионов людей, перечеркнула жизнь тысяч и тысяч жителей страны. С другой стороны, война в Украине цветное кино нашей жизни сделала черно-белым и позволила дать ответ на сложный вопрос: кто твой друг, а кто враг? Полутона выпали из модного тренда, компромиссы умерли, политкорректность засохла.
Если после бескровной аннексии Крыма в 2014 году кто-то мог увиливать, отвечая на вопрос: «Чей Крым?», теперь такой возможности у них нет. Масштаб трагедии иной, да и кровь людская – не водица. Нынче достаточно спросить человека: «Кто виноват в том, что в Украине идет война и гибнут люди?».
Если ответ будет простым и резким: «Путин», это наш человек. Если начнутся рассуждения о том, что «все непросто», что Россия хотела получить гарантии безопасности, во всем виновата сама Украина, НАТО, «коллективный Запад», укронацисты и «американские «биолаборатории», то знайте: перед вами враг, кремлевский прихвостень и рашист. Мониторинг социальных сетей, публичных выступлений, действия и бездействия таких людей должны иметь для них серьёзные последствия.
И здесь не важна национальность человека. Но важно его гражданство. Если такой человек не является гражданином Эстонии, лучший способ его протрезвления – аннулирование вида на жительство. Если гражданство Эстонии получено в порядке натурализации, значит, можно аннулировать гражданство. Если человек гражданин Эстонии по рождению, значит, он должен быть привлечён к административной или уголовной ответственности за разжигание ненависти и создание угрозы национальной безопасности. Поклонение Путину сегодня – это пропаганда нацизма и поддержка терроризма.
Приостановить право граждан России и Беларуси на участие в местных выборах до завершения войны в Украине. Основание – граждане страны, признанной ООН агрессором, и граждане страны-союзника агрессора не имеют легального права вмешиваться во внутренние дела других государств посредством выборов.
Недавно я участвовал в дискуссии на телеканале ЭТВ+ с уважаемой евродепутатом Яной Тоом. Госпожа Тоом очень критично отнеслась к инициативе ограничить электоральное право граждан России и попыталась защитить «бедную бабу Машу из Нарвы, которая копается в огороде и не понимает, почему ее как гражданку России считают оккупантом и лишают права голоса».
А я удивился, что такой опытный политик не понимает всей опасности, исходящей от «бабы Маши». Вот, представьте: посадила такая «баба Маша» капусту в огороде, пришла домой, включила телевизор и смотрит своё любимое соловьёв-говношоу (спасибо внуку за спутниковую антенну!) А «баба Маша» точно смотрит российские телеканалы, если не считает Россию агрессором и не понимает своей ответственности за войну в Украине.
И вот в московском эфире появляется человек и говорит: «Скоро в нацистской Эстонии – выборы. Чтобы к власти пришли кандидаты, выступающие за дружбу с Россией, голосуйте за козла из движения «коз»! И «баба Маша» идет и голосует за этого козла. Но она не своё электоральное право реализует, а исполняет волю Кремля. Так как можно доверять право формировать местную власть в Эстонии вот таким непонимающим и ничего не соображающим нарвским «бабам машам»?
В учебных заведениях и в публичном пространстве Нарвы на постоянной основе должны быть созданы экспозиции, посвященные войне в Украине. Трагедия народа и страны, уничтожаемой российскими агрессорами и лично Путиным, должна стать частью жизни каждого жителя Нарвы.
Школьные преподаватели истории и общественных дисциплин обязаны прослушать курс лекций о преступлениях путинского режима и донести эти знания до своих учеников. Флаги Украины как символ поддержки народа, борющегося за свободу свою и Европы, должны реять гордо по всему городу.
Мэру Нарвы пора очнуться
Уважаемая госпожа Райк! Вам уже открыто угрожают с другого, российского берега реки, обещая одержать победу и приехать к вам в незваные гости. Поэтому не нужно делать вид, что ничего особенного в Нарве не происходит. Не нужно заигрывать с избирателями, пытаясь всем угодить и никого не спровоцировать.
Это безрезультатная игра: убежденные путинисты будут воспринимать ваши уступки как слабость и посадят вас на поводок своих капризов и желаний. Их природа идентична природе Путина, который привык всех ломать и ставить на колени. Такие люди уважают только силу. Так не бойтесь говорить часто, громко и четко: «Нарва – это Эстония! России здесь места нет! А кто будет покушаться на нашу свободу и независимость, получит мощный отпор. Мы сумеем защитить свою землю!».
Может, ваш рейтинг после этого упадет. Но, поверьте, свобода Эстонии стоит дороже.