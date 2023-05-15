Андрей Кузичкин ⟩ Решительность и жесткость – Нарва не должна превратиться в Донецк

Толчок с лестницы выглядит метафорой столкновения двух цивилизаций – европейской и «русского мира». Путинизм, угнездившийся под крышами Нарвы, показал зубы и издал рык, отдающий патриотическим угаром.

Больше всего меня потрясло то, что в окружающей толпе никто не пришел Даниилу на помощь, когда взрослый мужик стал прессовать мальчишку. Напротив, одобрительно глядели и гудели. Зато все стали попрекать его, когда он указал полиции на толкнувшего его человека. Так и работают «законы» уголовного мира: «своих не сдают». Даже если «свои» - махровые преступники.

Следом за этим со стороны общественности Нарвы последовали требования снять со стены замка плакат, обличающий Путина как военного преступника. И тут же началась травля школьной учительницы, появившейся на променаде в футболке со знаменитым слоганом: «Путин – х..ло!».

Учитель Ваналиннаской государственной школы в Нарве Алина Ворончихина выступила против войны и тирании. Фото: Kuvatõmmis

Происходящее неприемлемо

Вы только вдумайтесь в смысл происходящего! Некоторые жители Нарвы озабочены репутацией президента России больше, чем судьбой мира в Украине! Их не смущает, что Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина, а в Украине вот уже почти 15 месяцев Россия ведет захватническую войну, разрушая города и убивая тысячи мирных граждан. Вместо того чтобы потребовать от Путина прекратить военные действия в Украине, родители учеников потребовали уволить учителя за дискредитирующую российского диктатора футболку!