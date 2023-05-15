Большинство украинских беженцев, проживающих на пароме Isabelle, нашли постоянное жилье

По состоянию на 14 мая в местах временного размещения Департамента социального страхования проживали в общей сложности 354 человека, из них 286 – на пароме. В среднем в неделю в Эстонию прибывает 40 украинских военных беженцев, которым нужна поддержка в виде временного жилья от государства.

В конце марта на пароме Isabelle располагались 909 беженцев (464 семьи), из которых 397 семей к настоящему моменту нашли для себя постоянное место жительства. Сегодня еще 67 размещенных на пароме семей ищут для себя постоянное жилье. Специалисты департамента продолжают интенсивно работать над тем, чтобы и для остальных временно проживающих на пароме семей нашлось постоянное жилье и никому не пришлось снова переезжать на другое место временного проживания.

Руководитель миграционной службы Департамента социального страхования Лийс Палоотс высоко оценила работу десятков специалистов ведомства, с чьей помощью тысячи беженцев нашли для себя постоянное жилье. «Сотрудники департамента с начала войны помогают прибывающим из Украины беженцам словом и делом. Общими усилиями за это время мы помогли начать самостоятельную жизнь более, чем 24 тысячам беженцев, с которыми также прибыло почти 800 домашних питомцев», - говорит Палоотс. Она добавила, что в поиске жилья значительную помощь оказывают портал недвижимости www.kinnisvara24.ee/ukraini, а также частные лица и партнеры, которые готовы сдать беженцам свою недвижимость в аренду.