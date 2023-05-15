Министр обороны обсудил расширение полигона Нурсипалу с представителями волостей

«Мы обсудили положение дел на текущий момент, потенциальные принципы компенсационных мер и дальнейшие действия. Мы договорились, что проведем новую встречу сразу же после того, как правительство республики сформирует позицию по принципам компенсационных мер. Цель - еще сильнее уплотнить общение и найти равновесие между развитием Нурсипалу и компенсацией сопутствующего воздействия», - сказал Певкур.

В рамках существующей меры выплаты совершали в течение последних трех лет, компенсация использовалась, например, для реконструкции местных дорог, улучшения отопительных систем и строительства игровых площадок.

«Местным самоуправления будут выплачивать плату за обязанность проявлять терпение в большем объеме. Кроме того, разрабатывается плата для волостей Рыуге, Антсла и Выру, а также города Выру, - добавил министр. - Компенсация для домовладельцев, оказавшихся в зоне расширения, также будет достойной. Мы также планируем создать специальную меру по снижению шума, которая, например, позволит находящимся в зоне воздействия людям заменить окна».