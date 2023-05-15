Парализованный парламент: на утверждение повестки дня заседания у Рийгикогу ушла ровно неделя

В обычных условиях Рийгикогу утвердил бы повестку дня еще в прошлый понедельник, но оппозиция начала обструкцию, чтобы помешать работе над законопроектом об урезании семейных пособий.

Ровно через неделю, около 17 часов в понедельник, повестку дня заседания наконец вынесли на голосование и утвердили 51 голосом «за» и 37 голосами «против».

Также сегодня спикер Рийгикогу Лаури Хуссар вынес на голосование решение прекратить прием процедурных вопросов и парламент большинством голосов поддержал его.

«Мы уже ответили на все эти вопросы и пора перейти к содержательным темам и утвердить повестку дня», - пояснил Хуссар свое решение.

Согласно закону о распорядке работы Рийгикогу, депутаты имеют право заявить протест в ответ на соответствующее решение спикера и потребовать вынести его на голосование. С таким требованием выступила член фракции Консервативной народной партии (EKRE) Хелле-Мооника Хельме и Хуссар вынес свое решение на голосование.