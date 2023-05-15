Пн, 15.05.2023
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Парализованный парламент: на утверждение повестки дня заседания у Рийгикогу ушла ровно неделя

BNS
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Лаури Хуссар.
Лаури Хуссар. Фото: Madis Veltman

Из-за обструкции со стороны оппозиции у Рийгикогу ушла ровно неделя на утверждение повестки дня заседания.

В обычных условиях Рийгикогу утвердил бы повестку дня еще в прошлый понедельник, но оппозиция начала обструкцию, чтобы помешать работе над законопроектом об урезании семейных пособий.

Ровно через неделю, около 17 часов в понедельник, повестку дня заседания наконец вынесли на голосование и утвердили 51 голосом «за» и 37 голосами «против».

Также сегодня спикер Рийгикогу Лаури Хуссар вынес на голосование решение прекратить прием процедурных вопросов и парламент большинством голосов поддержал его.

«Мы уже ответили на все эти вопросы и пора перейти к содержательным темам и утвердить повестку дня», - пояснил Хуссар свое решение.

Согласно закону о распорядке работы Рийгикогу, депутаты имеют право заявить протест в ответ на соответствующее решение спикера и потребовать вынести его на голосование. С таким требованием выступила член фракции Консервативной народной партии (EKRE) Хелле-Мооника Хельме и Хуссар вынес свое решение на голосование.

52 депутата поддержали решение Хуссара, голосов «против» не было, в голосовании не участвовал 41 депутат.

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