На прошлой неделе Александр Чернов, украинский волонтер, разоблачивший схемы, связанные с НКО Slava Ukraini, был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В расследовании его уголовного дела присутствуют многочисленные нарушения. Адвокаты ходатайствуют об освобождении Чернова из-под домашнего ареста и прекращении уголовного дела.