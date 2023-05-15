Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 мая: сколько еще продлится обструкция в парламенте, начало Месячника охраны природы, Таллинну — 775 лет и репортаж с выставки Ilumess
Сегодня в выпуске:
- Противостояние оппозиции в парламенте продолжается. Сможет ли правящая коалиция преодолеть тактику обструкции и приступить к рассмотрению законопроектов о повышении налогов и сокращению пособий?
- Короткие новости: правительство одобрило прикладные акты к закону о совместном проживании, украинские военные беженцы успешно находят работу и спасатели-добровольцы смогут улучшить условия работы.
- Стартовал республиканский месячник охраны природы. Чему он будет посвящен и какие мероприятия планируются в его рамках?
- Сегодня Таллинн отметил 775 лет с момента получения прав города и вступления в союз Гензейских городов. Праздничные мероприятия продлились три дня, на некоторых из них побывала наша съёмочная группа.
- Мировые новости: про выборы в Турции, европейском турне Зеленского и «оружейной амнистии» в Сербии
- В минувшие выходные в Таллиннском Выставочном центре прошла весенняя ярмарка красоты ILUMESS. С новинками и трендами индустрии знакомилась наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 мая.