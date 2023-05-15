«Новости в 7» за 15 мая: сколько еще продлится обструкция в парламенте, начало Месячника охраны природы, Таллинну — 775 лет и репортаж с выставки Ilumess

Сегодня в выпуске:

- Противостояние оппозиции в парламенте продолжается. Сможет ли правящая коалиция преодолеть тактику обструкции и приступить к рассмотрению законопроектов о повышении налогов и сокращению пособий?

- Короткие новости: правительство одобрило прикладные акты к закону о совместном проживании, украинские военные беженцы успешно находят работу и спасатели-добровольцы смогут улучшить условия работы.

- Стартовал республиканский месячник охраны природы. Чему он будет посвящен и какие мероприятия планируются в его рамках?

- Сегодня Таллинн отметил 775 лет с момента получения прав города и вступления в союз Гензейских городов. Праздничные мероприятия продлились три дня, на некоторых из них побывала наша съёмочная группа.

- Мировые новости: про выборы в Турции, европейском турне Зеленского и «оружейной амнистии» в Сербии

- В минувшие выходные в Таллиннском Выставочном центре прошла весенняя ярмарка красоты ILUMESS. С новинками и трендами индустрии знакомилась наша корреспондент.