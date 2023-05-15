ФОТО ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: водители доставлены в больницу

Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 14.28 на Пярнуском шоссе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля - Toyota и Ford. За рулем Toyota находился 56-летний мужчина, а за рулем Ford - 29-летняя женщина. Оба водителя были доставлены в больницу.