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ФОТО ⟩ Тяжелое ДТП в Таллинне: водители доставлены в больницу

rus.postimees.ee
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Сегодня днем в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два автомобиля. Оба водителя были доставлены в больницу.

Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 14.28 на Пярнуском шоссе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля - Toyota и Ford. За рулем Toyota находился 56-летний мужчина, а за рулем Ford - 29-летняя женщина. Оба водителя были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства ДТП еще выясняются.

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