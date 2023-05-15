МИД России поддержал нападение на активиста с украинским флагом в Нарве

Захарова рассказала, что 9 мая на российском берегу Наровы прошел праздничный концерт, который пришли посмотреть и жители Нарвы.

«Однако нашелся провокатор - известный эстонский русофоб Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг», - сказала Захарова. По ее мнению, Куракин проигнорировал просьбу людей убрать флаг, в результате чего возник конфликт.

Захарова заявила, что напавший на Куракина гражданин России Сорокин невиновен, а «произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских».

Она также огорчена тем, что не нарушавший эстонских законов Куракин остался без наказания. «Вместо того чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллинна», - считает она.

«За судьбой соотечественника будем, естественно, следить и дальше. Находимся с ним в контакте, окажем необходимую помощь и будем требовать справедливости и соблюдения прав нашего гражданина», - заключила пресс-секретарь МИД РФ.

Днем 9 мая на Нарвском променаде произошло нападение на активиста и блогера Даниила Куракина. Молодой человек получил небольшие травмы и сам насилия не применял.

«События произошли где-то после трех часов дня. Молодой человек встал на бортик лестницы Гана и развернул в сторону Ивангорода флаг Украины. Буквально через минуту к нему подошла толпа людей, которые стали вырывать у него флаг. Один из них столкнул его с бортика на лестницу, начал на него громко кричать. Однако вскоре приехала полиция и арестовала агрессора. Парень кричал, что у нападавшего была запрещенная символика», - рассказал Rus.Postimees очевидец.

11 мая Rus.Postimees сообщил, что гражданин России Сорокин, который 9 мая напал на активиста с украинским флагом, был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы условно.

Он также должен оплатить судебные издержки в размере 687,75 евро и пройти социальную программу. Сорокин свою вину признал.

В прокуратуре добавили, что против нападавшего возбуждено дело о проступке из-за ношения георгиевской ленточки.