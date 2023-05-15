Оппозиция покинула зал заседаний Рийгикогу: действия коалиции – нелегитимны

Депутаты от оппозиционных партий - Центристской партии, EKRE и партии «Отечество» в понедельник в знак протеста решили покинуть зал заседаний парламента, поскольку не считают действия коалиции по прекращению обструкции легитимными.
Оппозиция считает, что ситуация, когда ведущий заседания посредством голосования не допустил передачи парламенту запросов, законопроектов и процедурных вопросов со стороны депутатов, приступив к первому чтению законопроекта об урезании семейных пособий, не соответствует Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, передал BNS пресс-секретарь Центристской партии.
«Оппозиционные партии предлагали несколько компромиссных решений, чтобы возобновить работу парламента в обычном режиме. Однако все наши предложения были отклонены возглавляемой реформистами коалицией. Когда страна переживает сразу несколько кризисов, неприемлемо ставить под удар чувство уверенности семей. В сложные времена нам необходима продуманная политика народонаселения. Поэтому правительство должно отказаться от своего плана по урезанию семейных пособий», - подчеркнул председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк.
По словам вице-председателя фракции EKRE в парламенте Сийма Похлака, решение правительства силой продавить законопроект о сокращении пособий для многодетных семей противоречит закону. «В течение ближайших часов мы примем решение относительно наших дальнейших шагов. Мы взвесим вариант обратиться к канцлеру права. В любом случае наша фракция продолжит борьбу, чтобы не допустить повышения налогов и урезания семейных пособий», - сказал Похлак.
«Партия «Отечество» не может акцептировать то, что законопроект, принятый несколько месяцев назад, теперь будет аннулирован. Коалиция пытается сделать это, нарушив законодательство. Коалиция ограничила возможности и права депутатов парламента и целевых групп участвовать в процессе принятия решений. Нам были предоставлены необоснованно короткие сроки, чтобы обозначить свою позицию. Комиссия по социальным делам в ходе поспешного рассмотрения законопроекта не пожелала проводить содержательные обсуждения. Это подтверждает и поведение коалиции в парламенте – они делали вид, что готовы к поиску компромисса, однако еще на прошлой неделе публично озвучили свои планы грубо нарушить закон. Это и есть обещанная ими новая политическая культура», - сказал председатель партии «Отечество» в парламенте Хелир-Валдор Сеэдер.