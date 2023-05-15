Оппозиция покинула зал заседаний Рийгикогу: действия коалиции – нелегитимны

Оппозиция считает, что ситуация, когда ведущий заседания посредством голосования не допустил передачи парламенту запросов, законопроектов и процедурных вопросов со стороны депутатов, приступив к первому чтению законопроекта об урезании семейных пособий, не соответствует Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, передал BNS пресс-секретарь Центристской партии.

«Оппозиционные партии предлагали несколько компромиссных решений, чтобы возобновить работу парламента в обычном режиме. Однако все наши предложения были отклонены возглавляемой реформистами коалицией. Когда страна переживает сразу несколько кризисов, неприемлемо ставить под удар чувство уверенности семей. В сложные времена нам необходима продуманная политика народонаселения. Поэтому правительство должно отказаться от своего плана по урезанию семейных пособий», - подчеркнул председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк.

По словам вице-председателя фракции EKRE в парламенте Сийма Похлака, решение правительства силой продавить законопроект о сокращении пособий для многодетных семей противоречит закону. «В течение ближайших часов мы примем решение относительно наших дальнейших шагов. Мы взвесим вариант обратиться к канцлеру права. В любом случае наша фракция продолжит борьбу, чтобы не допустить повышения налогов и урезания семейных пособий», - сказал Похлак.