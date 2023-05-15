В России арестовали бывшего сотрудника посольства США

ФСБ обвинила бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова в «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством». Согласно это статье Уголовного кодекса РФ, ему может грозить лишение свободы до восьми лет, пишет Meduza.
Его задержали во Владивостоке, после чего доставили в московское СИЗО «Лефортово», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Суд еще в марте санкционировал арест Шонова, теперь следователи ФСБ ходатайствуют в Лефортовском суде Москвы о продлении ему ареста на три месяца. Первой на ходатайство внимание обратила «Медиазона».
После этого другие СМИ поделились подробностями о задержанном. Канал «Осторожно, новости» пишет, что Шонову 62 года и он работал в консульстве во Владивостоке, будучи оформленным в посольстве США.
24 марта Фрунзенский районный суд Владивостока сообщил об аресте «гражданина Х.», подозреваемого по статье 275.1 УК, заметила «Русская служба Би-би-си». В сообщении пресс-службы суда говорилось, что Х. «будучи несогласным с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией» в Украине, установил по переписке сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями США для оказания им «содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России». Имя подозреваемого не называлось, но, вероятно, речь идет именно о Шонове, полагают журналисты.
«Медиазона» считает, что уголовное преследование Шонова может быть связано с делом петербургского художника Даниила Кринари, подозреваемым в сотрудничестве с Украиной. «Номера их дел отличаются на одну цифру, им вменяют одинаковые статьи, а ходатайства о продлении срока в СИЗО поступили в одно время», — указывает издание. Кринари задержали в белорусском Гродно 21 декабря 2022 года, а потом экстрадировали в Москву по запросу ФСБ.