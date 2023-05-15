В России арестовали бывшего сотрудника посольства США

Его задержали во Владивостоке, после чего доставили в московское СИЗО «Лефортово», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Суд еще в марте санкционировал арест Шонова, теперь следователи ФСБ ходатайствуют в Лефортовском суде Москвы о продлении ему ареста на три месяца. Первой на ходатайство внимание обратила «Медиазона».

После этого другие СМИ поделились подробностями о задержанном. Канал «Осторожно, новости» пишет, что Шонову 62 года и он работал в консульстве во Владивостоке, будучи оформленным в посольстве США.

24 марта Фрунзенский районный суд Владивостока сообщил об аресте «гражданина Х.», подозреваемого по статье 275.1 УК, заметила «Русская служба Би-би-си». В сообщении пресс-службы суда говорилось, что Х. «будучи несогласным с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией» в Украине, установил по переписке сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями США для оказания им «содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России». Имя подозреваемого не называлось, но, вероятно, речь идет именно о Шонове, полагают журналисты.