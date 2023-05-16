Историк Сергей Веревкин много лет занимается заполнением белых пятен, оставленных его советскими коллегами на месте неугодных сюжетов, которые портят картину всенародной борьбы с врагом во время вторжения немецкой армии и ее союзников в СССР. Он рассказал Rus.Postimees об уникальном антисоветском государстве, существовавшем в годы войны на советской территории.
- Об альтернативных государственных образованиях на территории СССР во время Второй мировой войны либо неизвестно ничего, либо известно что-то плохое. Что Вы могли бы рассказать о нем неспециалисту, чтобы создать хотя бы первоначальное впечатление?