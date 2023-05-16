Историк Сергей Веревкин много лет занимается заполнением «белых пятен», оставленных его советскими коллегами на месте неугодных сюжетов, которые «портят» картину всенародной борьбы с врагом во время вторжения немецкой армии и ее союзников в СССР. Он рассказал Rus.Postimees об уникальном антисоветском государстве, существовавшем в годы войны на советской территории.

- Об альтернативных государственных образованиях на территории СССР во время Второй мировой войны либо неизвестно ничего, либо известно что-то плохое. Что Вы могли бы рассказать о нем неспециалисту, чтобы создать хотя бы первоначальное впечатление?

- К большому моему сожалению, армия российских историков перелицовывает на современный лад ложь и грязь, которыми эта тема была покрыта в советские годы. Ее стараются либо замалчивать, либо поддерживать лживый циничный миф, созданный в СССР. В Европе эту тему почти не знают. Если взять англоязычную Википедию, например, то нужно понимать, что данные в нее вносятся в основном потомками тех белоэмигрантов, которые осели по всему миру. А они были лютыми врагами не только советской власти, но и «Локотской республики», о которой у нас пойдет речь.