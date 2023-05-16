Утечка про «Вагнер» и ГУР Украины: о чем написала Washington Post и как на это реагируют Киев, Кремль и Пригожин?

Ушел от прямого ответа на вопрос о контактах Пригожина с ГУР и представитель самого Главного управления разведки Украины. Комментируя публикацию в Washington Post, Андрей Юсов заявил, что «Украина должна, и, конечно, спецслужбы, будут и должны обсуждать подобные вещи тогда, когда это будет нужно и будет отвечать национальным интересам Украины».

По его словам, спецслужбы используют и будут использовать для этого самые разные средства. «А что касается отдельных вбросов, я не думаю, что мы должны с вами это комментировать», - подчеркнул представитель ГУР.

Как выяснилось, Washington Post поднимала вопрос о контактах Киева с вагнеровцами в ходе интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Изначально ответ украинского лидера на соответствующий вопрос был размещен на сайте газеты, однако вскоре после публикации этот фрагмент беседы был удален, а расшифровка интервью была озаглавлена как «частичная».

Позже, однако, этот фрагмент был восстановлен на сайте газеты, и из него следует, что президент Украины дал отповедь американским журналистам и даже обвинил их в том, что самой постановкой вопроса они льют воду на мельницу российской пропаганды.

Как отреагировал Владимир Зеленский?