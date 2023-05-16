Союз о новом налоге: мнение сотен тысяч автовладельцев не было услышано

Об этом BNS сообщили в оргкомитете НКО, отметив, что в учредительном собрании Союза автовладельцев Эстонии, состоявшемся 28 апреля, приняли участие семь человек, которые избрали правление из трех человек, представляющих их.

Как пояснил избранный председателем правления Прийт Таммерайд, у объединения автовладельцев есть два приоритета: быстрый рост членства и поиск справедливого решения с точки зрения налогообложения.

Основным поводом к созданию объединения автовладельцев стало намерение новой правительственной коалиции ввести налог на владение транспортными средствами.

«Сегодня мы видим, что политики, чиновники и коммерсанты говорят о налоге на автомобили. В то же время мнение нескольких сотен тысяч автовладельцев не было услышано», — сказал Таммерайд, заявивший, что EAOL намерен начать представлять интересы автовладельцев.

«Безусловно, автовладельцы понимают проблемы дефицита госбюджета, но и налогоплательщик должен быть включен в планирование изменений налоговой политики. В данном случае – автовладелец», — сказал Таммерайд.

Членами Союза автовладельцев Эстонии могут стать владельцы как автомобилей, так и мотоциклов. Заявление о членстве можно заполнить на сайте объединения autoomanikud.ee.