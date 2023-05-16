В расследовании ФБР связей Трампа с РФ нашли нарушения

В своем отчете, опубликованном в понедельник, 15 мая, Дарем приходит к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований для проведения расследования.

«Скорость и манера», с которой ФБР начало расследование, основанное, среди прочего, на «неподтвержденной разведывательной информации», отражает «значительное отклонение от манеры», с которой ведомство расследовало аналогичные дела в прошлом, говорится в отчете. По словам спецпрокурора, у отдельных сотрудников ФБР были «сильные враждебные чувства по отношению к Трампу».

Дональд Трамп остался доволен выводами, к которым пришел спецпрокурор в своем отчете. По мнению экс-президента, «американская общественность была обманута», когда Минюст США и ФБР запустили расследование. В свою очередь, в ФБР заявили, что допущенных ошибок в ходе расследования можно было бы избежать, если бы «десятки корректирующих мер» были бы предприняты своевременно.

Обвинения в российском вмешательстве в американские выборы

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента в 2016 году. Весной 2019 года было завершено расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа, ставшего главой государства по итогам голосования, с российскими властями.