ЧМ по хоккею. Финны проиграли шведам, латыши открыли победный счет

В Тампере 12 000 зрителей наблюдали за очередным этапом извечного соперничества между Финляндией и Швецией. В конце второй трети Швеция вышла вперед благодаря голу Оскара Линдберга. Финляндия сравняла счет в начале третьего периода благодаря голу Юхо Ламмикко, и поскольку основное и дополнительное время закончились ничьей (1:1), победитель был определен по пенальти.

В Риге сборная Латвии открыла счет, обыграв в овертайме сборную Чехии со счетом 4:3. Чехия в этом матче открыла счет, и хотя Латвии удалось выйти во втором периоде вперед (2:1), в последнюю треть основного времени команды вышли с ничьей 2:2. Латвия сумела забить быстрый гол, но за три минуты до финального свистка чехи сравняли счет. В итоге за пять минут дополнительного времени шайба Оскара Батны помогла Латвии победить.

Из команд, сыгравших по три игры, только США продолжили с полным успехом, победив Германию со счетом 3:2. Американцы начали вести в начале второго периода, но в решающей трети у немцев появилось преимущество 2:1. В последнем периоде сборная США забила две шайбы и переломила ход игры в свою пользу. Ранее США победили Финляндию и Венгрию.

Соперницей Канады, выигравшей до этого два матча, была Словакия. Игра получилась бедной на голы: хотя в середине первого периода Канада вышла вперед, словаки спустя несколько минут сравняли счет. С этим же счетом завершились как основное, так и дополнительное время, а победитель определился по пенальти, который Канада выиграла со счетом 3:2.