ЧМ по хоккею. Финны проиграли шведам, латыши открыли победный счет

Накануне на чемпионате мира по хоккею состоялось четыре матча, причем на лед вышли все все главные фавориты. Финляндия уступила на домашнем льду Швеции по пенальти, Латвия открыла победный счет, обыграв Чехию; США и Канада также продолжили победную серию.
В Тампере 12 000 зрителей наблюдали за очередным этапом извечного соперничества между Финляндией и Швецией. В конце второй трети Швеция вышла вперед благодаря голу Оскара Линдберга. Финляндия сравняла счет в начале третьего периода благодаря голу Юхо Ламмикко, и поскольку основное и дополнительное время закончились ничьей (1:1), победитель был определен по пенальти.
В Риге сборная Латвии открыла счет, обыграв в овертайме сборную Чехии со счетом 4:3. Чехия в этом матче открыла счет, и хотя Латвии удалось выйти во втором периоде вперед (2:1), в последнюю треть основного времени команды вышли с ничьей 2:2. Латвия сумела забить быстрый гол, но за три минуты до финального свистка чехи сравняли счет. В итоге за пять минут дополнительного времени шайба Оскара Батны помогла Латвии победить.
Из команд, сыгравших по три игры, только США продолжили с полным успехом, победив Германию со счетом 3:2. Американцы начали вести в начале второго периода, но в решающей трети у немцев появилось преимущество 2:1. В последнем периоде сборная США забила две шайбы и переломила ход игры в свою пользу. Ранее США победили Финляндию и Венгрию.
Соперницей Канады, выигравшей до этого два матча, была Словакия. Игра получилась бедной на голы: хотя в середине первого периода Канада вышла вперед, словаки спустя несколько минут сравняли счет. С этим же счетом завершились как основное, так и дополнительное время, а победитель определился по пенальти, который Канада выиграла со счетом 3:2.
На сегодня запланированы четыре матча чемпионата мира в Риге и Тампере. Дания сыграет с Австрией, Словения сразится с Норвегией, Франция сыграет с Венгрией, а Швейцария сыграет с Казахстаном. Из них Австрия, Словения, Норвегия и Венгрия не смогли открыть победный счет.