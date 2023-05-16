В 2022 году в Эстонии были рекордно низкая рождаемость и рекордная иммиграция

В 2022 году родилось 11 646 детей. «Это на 12,3% меньше, чем в 2021 году. При этом количество рождений после восстановления независимости составляло в среднем 14 000 в год. Количественно родилось меньше как первых, вторых, так и третьих детей», — рассказала Мюйрсоо. Несколько увеличилась доля первых детей (2021: 37,2%; 2022: 39,8%), однако уменьшилась доля вторых (2021: 35,9%, 2022: 33,8%) и третьих (2021: 18,8%, 2022: 18,1%) детей среди всех родившихся. В прошлом году средний возраст рожениц составил 31,2 года, в случае рожавших первого ребенка — 28,9 года. Более подробную статистику рождаемости за 2022 год Департамент статистики опубликует 31 мая.

В прошлом году умерло 17 315 человек. «Это хоть и на 1272 человека меньше, чем в 2021 году, однако следует помнить, что в 2021 году количество смертей было чрезвычайно высоким. В последние десять лед количество смертей оставалось в пределах 15 000–16 000 в год», — отметила Мюйрсоо.

Сальдо миграции граждан Эстонии было положительным

В прошлом году в страну прибыл 6981 гражданин Эстонии, покинуло страну 5352 человека, т. е. число прибывших превысило число покинувших страну на 1629 человек. Среди граждан других стран больше всего в Эстонию прибыло граждан Украины (33 217), численность которых в десять раз больше, чем год назад. Тенденция роста отмечается и относительно иммиграции граждан России: в прошлом году их прибыло 1918 человек, годом ранее — 1860, а в 2020 году — 1417.