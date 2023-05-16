Главу Верховного суда Украины поймали на взятке в три миллиона долларов

По данным ZN.ua, Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. Как отмечает издание, на фоне задержания главы ВС обыски проходят еще у 18 судей. В Верховном суде заявили, что в связи «с событиями, происходящими вокруг Всеволода Князева», 16 мая пройдет внеочередное заседание пленума.

В свою очередь, в сообщении НАБУ указывается, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачена «масштабная коррупция в Верховном суде», пока не приводя подробности.