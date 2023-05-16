Президент Федерации дзюдо о допуске россиян: мы спасаем им жизни

IJF разрешила 17 российским и двум белорусском спортсменам принять участие в чемпионате мира, который прошел в Дохе, в нейтральном статусе. По мнению Визера, участие спортсменов из стран-агрессоров оправдано тем, что это свидетельство того, что они не отправились на фронт.

«Мы постоянно поддерживаем Украину, но мы против дискриминации. Участие российских спортсменов в спорте для меня говорит о том, что они дистанцируются от войны. У них был выбор: пойти воевать, но они решили остаться в спорте, быть частью нашей семьи, семьи дзюдоистов, - сказал он. – И это причина, почему мы им рады. Отстранив их, мы отправим их на войну. Своим решением мы спасли жизни обеих сторон».

IJF провел дополнительную проверку членов российской и белорусской делегаций, чтобы убедиться, что они не связаны с российскими вооруженными силами. Восемь человек (вспомогательный персонал и тренеры), входящих в состав сборной России, были все же отсранены, а всем предложенным спортсменам разрешили выступать.

Федерация дзюдо Украины бойкотировала участие в ЧМ. Решение было принято, когда Украина запретила своим спортсменам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси.

64-летний австриец Визер повторил, что в спорте нет места войне, политике и дискриминации.

«Мы сочувствуем трагедии, происходящей в Украине. Мы против войны, но спорт не имеет ничего общего с политикой и войной. Спорт — это последний мост, который может всех нас объединить, и последний мост для диалога и примирения. Это последняя открытая дверь», — добавил президент IJF.

Визер также выразил надежду, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже.