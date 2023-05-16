В Ласнамяэ начинается обширная кампания по борьбе с крысами

На этой неделе примерно в десятке разных мест в Ласнамяэ начнутся мероприятия по истреблению крыс.
«Важно помнить, что крысы являются частью нашей природы, и что полное избавление от них не только невозможно, но и недопустимо. Однако поскольку их популяция растет и крысы вызывают неудобства у жителей, к сожалению, приходится прибегнуть к суровым мерам и заняться дератизацией», - сказала старейшина Ласнамяэской части столицы Юлианна Юрченко.
Она добавила, что хотя при истреблении грызунов в общественном пространстве будут применяться максимально безопасные средства, все-таки в целях избежания неприятностей жителям в течение некоторого времени следовало бы быть особенно внимательными, особенно при прогулках с домашними животными.
В четверг, 18 мая, планируются мероприятия по борьбе с крысами примерно в десятке разных мест в Ласнамяэ. В прошлый раз такие мероприятия в Ласнамяэ проводились осенью 2022 года. Борьба с крысами является постоянным видом деятельности в Ласнамяэ. К ней будут прибегать и в дальнейшем, в соответствии с необходимостью и с обращениями жителей.
В целом все применяемые средства истребления безопасны как для людей, так и для маленьких животных, включая маленьких собак или, например, ежей. В то же время каждый ящик с таким средством снабжен влагоустойчивым инфолистком, что должно предотвратить попадание яда к людям или к домашним животным.
Работы по дератизации будут проводиться по следующим адресам: Кярбери, 46, Кярбери, 60а, Махтра, 4 (со стороны «канавы»), Калевипоя, 5, Кивила, 34, Ляэнемере, 20б, Мустакиви, 25, Викерлазе, 19 (со стороны «канавы»), Синимяэ, 17а, а также в окрестностях детского сада «Юлемисте».
Дератизация проводится прежде всего в целях обеспечения безопасности. Поскольку крысы питаются пищевыми отходами, которые они находят в окрестностях мусорных контейнеров или компостных куч, они являются распространителями многих болезней, например, лептоспироза, сальмонеллеза, колибактериоза, туберкулеза и др., также они могут способствовать передаче людям разных видов паразитов: блох, клещей и прочих неприятных насекомых.
Поскольку крысы грызут электропровода, они могут даже вызывать пожары. И это не говоря уже о том, что крысы могут быть источником заражения многими опасными болезнями домашних питомцев.