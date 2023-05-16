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Счета половины клиентов универсальной услуги уменьшатся: в министерстве разработали новый принцип ценообразования

Лийна Лакс
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Линия электропередачи. Снимок иллюстративный.
Линия электропередачи. Снимок иллюстративный. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Уже несколько месяцев десятки тысяч жителей Эстонии, пользующихся универсальной услугой, вынуждены платить гораздо более высокую цену, чем обладатели биржевого пакета. При этом универсальная услуга была создана именно для того, чтобы сделать электроэнергию более доступной. Теперь в коридорах власти, наконец, достигнуто новое соглашение, которое частично снизит цену для тех, кто пользуется универсальной услугой.

Сейчас, когда биржевая цена на электроэнергию уже несколько месяцев превышает стоимость универсальной услуги, Postimees поинтересовался в Министерстве экономики и коммуникаций, почему эту систему снова не меняют — ведь клиенты универсальной услуги получат таким образом больший финансовый выигрыш, по крайней мере, на данный момент.

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