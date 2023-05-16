Уже несколько месяцев десятки тысяч жителей Эстонии, пользующихся универсальной услугой, вынуждены платить гораздо более высокую цену, чем обладатели биржевого пакета. При этом универсальная услуга была создана именно для того, чтобы сделать электроэнергию более доступной. Теперь в коридорах власти, наконец, достигнуто новое соглашение, которое частично снизит цену для тех, кто пользуется универсальной услугой.
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Счета половины клиентов универсальной услуги уменьшатся: в министерстве разработали новый принцип ценообразования
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