Что-то новенькое: какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в апреле

По данным отдела народонаселения Министерства внутренних дел, в апреле в Эстонии зарегистрировали рождение 765 детей, из них 378 девочек и 378 мальчиков. В апреле прошлого года зарегистрировали рождение 889 детей.
Родилось десять пар двойняшек, из них три пары мальчиков, три пары девочек и четыре смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано рождение 244 детей, в Харьюмаа - 113, на Хийумаа - пять, в Ида-Вирумаа - 55, Йыгевамаа - 12, Ярвамаа - 21, Ляэнемаа - восемь, Ляэне-Вирумаа - 28, Пыльвамаа - 15, Пярнумаа - 53, Рапламаа - 14, на Сааремаа - 21, в Тартумаа - 106, Валгамаа - 15, Вильяндимаа - 29 и в Вырумаа - 17.
В апреле девочек чаще всего называли следующими именами: София (8), Амелия (7) и Аурора (6). Самыми популярными именами мальчиков были Хуго (7), Арон и Мартин (6), а также Даниэль, Мирон и Тимур (5).
В прошлом месяце было заключено 309 браков, из этого числа 28 оформили нотариусы и шесть - священники. Состоялось также 172 развода. В апреле прошлого года брак был заключен 341 раз, разводов было 213.
В апреле зарегистрировано 1297 смертей, в прошлом году в то же время их было 1266.
Имя и (или) фамилию поменяло на новую 146 человек: 39 взяли себе новое имя, 95 - новую фамилию, а 12 человек - и имя, и фамилию. Среди них - 90 женщин и 56 мужчин. В 2021 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяло на новую 166 человек.