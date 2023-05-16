Видео ⟩ Известный спортсмен перенес своего тяжелобольного товарища через финишную черту на руках

Четыре года назад у 40-летнего Берроу диагностировали одну из форм болезни двигательных нейронов, наиболее распространенной из которых является БАС (Боковой амиотрофический склероз – ред.). С тех пор мужчина потерял способность говорить и двигаться, а лекарства от болезни нет.

Вместе с Синфилдом Берроу за эти годы собрал сотни тысяч для финансирования медицинских исследований. Воскресный марафон в Лидсе также был благотворительным, и Синфилд и Берроу завершили его вместе. Берроу, потерявший способность двигаться, сидел в инвалидной коляске.

Но больше внимания на этой дистанции привлек жест Синфилда: за несколько метров до финиша он остановился, взял Барроу на руки, поцеловал его, а затем перенес его через финишную черту на руках.

Beautiful.



Kevin Sinfield carried Rob Burrow over the finish line at the end of the first Rob Burrow Leeds Marathon 🥹 pic.twitter.com/JFdd9XGgV4 — BBC Sport (@BBCSport) May 14, 2023

«Три недели назад я пробежал Лондонский марафон, и это было фантастически. Но сегодня... сегодня круче Лондона. Я знаю, что это не было соревнованием, но жители Лидса поднялись. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Синфилд The ​​Mirror.

Роб Берроу представлял «Лидс Ринос» на протяжении всей своей профессиональной карьеры, сыграв за клуб в течение 17 сезонов почти 500 игр. И он, и Синфилд сыграли несколько международных матчей как за Англию, так и за Великобританию.