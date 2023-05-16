Фото ⟩ Эд Ширан отправил в Таллинн семь желтых скамеек

На скамейках также есть QR-код, с помощью которого можно прослушать голосовые сообщения Эда Ширана о создании альбома.

Желтые скамейки можно найти в любимых местах Таллинна: квартал Каларанна, круизный терминал (вблизи ресторана Ocean 11), Ноблесснер (перед бистро Lore), Певческое поле (перед Певческой аркой), яхтенный порт Haven Kakumäe, вблизи инфопункта Кадриоргского парка и на террасе Kivi Paber Käärid.

Скамейки будут находиться в этих местах две недели, после чего они будут переданы на благотворительность. «Мы рады принять участие в захватывающей инициативе Эда Ширана, потому что Таллиннское певческое поле – это дом музыки. У нас тут прекрасно звучат и хоровые песни Певческого праздника, и самые громкие хиты звезд мировой величины. Мы надеемся, что если в рамках этого замечательного проекта уже был найден путь к Певческому полю, то в следующий раз мы с нетерпением ждем под певческой аркой самого Эда Ширана. Мы к этому готовы», – сказал руководитель Певческого поля Урмо Саареоя.