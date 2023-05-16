Госсуд отменил штраф в 400 евро бывшему послу Эстонии во Франции

В мае 2021 года отдел дипломатической безопасности МИДа Эстонии устроил в посольстве Эстонии в Париже инспекцию, по итогам которой из рабочего кабинета тогдашнего посла Клайда Кулля были изъяты три документа с грифом «секретено». Куллю было поставлено в вину, что он, начиная как минимум с августа 2019 года, нарушал требования к хранению этих документов, создавая тем самым опасность, что они могут стать достоянием гласности или же попасть в руки людей, которые не имеют права доступа к ним.

Полиция безопасности в связи с этим обязала Кулля заплатить штраф в 400 евро, назначенный за нарушение правил защиты государственной тайны. Кулль оспорил назначение штрафа в судебном порядке, но уездный суд оставил это решение без изменений.

Однако уголовная коллегия Государственного суда приняла сегодня решение прекратить производство по делу о проступке, поскольку находящееся в иностранном государстве посольство Эстонии не является эстонской территорией, и по этой причине нельзя за совершенный в посольстве Эстонии проступок наказывать по эстонским законам.

В то же время коллегия подчеркнула, что этот вывод касается только проступков, но не более серьезных правонарушений. Если гражданин Эстонии совершит за рубежом преступление, то в этом случае он может нести уголовную ответственность и в Эстонии.

Также Госсуд указал, что обязательства по защите государственной тайны не ограничиваются Эстонией, и если лицо имеет доступ к секретной информации, то оно должно выполнять все правила по обращению с ней вне зависимости от своего местонахождения. Хотя не всегда есть возможность отреагировать на такие правонарушения в судебном порядке, нарушитель может понести ответственность в дисциплинарном порядке или лишиться права на доступ к секретной информации.

Учитывая важность защиты государственной тайны и засекреченной дипломатической ифнормации, Госсуд допускает, что в Пенитенциарном кодексе существует пробел, и считает, что законодатель может взвесить внесение дополнений в кодекс.