«Поток» под Бахмутом. Что известно о ЧВК, связанных с «Газпромом»

В обращении к Путину бойцы жалуются и на плохую ситуацию со снабжением, и на безответственность руководства «Потока», из-за которой 17 апреля бойцам якобы пришлось отойти с позиций, и на руководство ЧВК «Вагнер», которое, узнав об отступлении, «с угрозами расправы» блокировало отход в безопасную зону.

Пожаловались наемники и на то, что руководство «Газпрома» якобы обещало им контракт с Министерством обороны, но в Украину, в итоге, они отправились под командованием ЧВК «Редут», которое тоже упоминал Пригожин.

Название ЧВК «Редут» встречается и в видео допросов одного и того же российского пленного, которые в конце апреля - начале мая появились в соцсетях. На нем снят мужчина с ранами на лице, он представляется уроженцем Оренбурга Александром Ткаченко. Боец говорит, что оказался на фронте в составе «Потока», который находится под управлением ЧВК «Редут». Более того, по его словам, в составе «Газпрома» есть еще два ЧВК - они носят названия «Факел» и «Пламя» - их контролирует министерство обороны. По его словам, боевые отряды «Газпром» создал еще в начале войны из «охранников по всей России».

Подготовку наемников, по его словам, вели на полигоне «Трегуляй» в Тамбовской области. Это полигон для подготовки войск РЭБ на южной окраине Тамбова.