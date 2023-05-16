В тяжелом ДТП погиб сын легендарного финского футболиста

Воскресенье оказалось кошмарным днем для легендарного финского футболиста Мийки Юнтунена - в тяжелом ДТП погиб его сын Йоона.
21-летний Йоона Юнтунен попал в серьезную аварию в воскресенье в Савитайпале.
«Он уснул за рулем и въехал в дерево», - сказал Мийка Юнтунен изданию Ilta-Sanomat. Вся семья – отец, мать и двое старших братьев находятся в состоянии глубокого шока.
«Я всегда говорил, что смогу пережить все, кроме смерти своих детей. Я никогда не мог даже представить, что должен буду похоронить своего ребенка. Это подкашивает», - сказал Юнтунен.
Он заметил, что получает множество соболезнований, все вспоминают, каким веселым парнем был Йоона.
«Мой самый большой вопрос к богу: почему? Два месяца назад сын переехал в собственную квартиру в Миккели и планировал дальнейшую жизнь. Я не могу больше говорить, горе невыразимо. Отец, мать и два старших брата будут скучать по тебе», — продолжил скорбящий отец.
Как и отец, Юнтунен-младший был футболистом. В этом сезоне он играл в финской премьер-лиге. Еще в субботу он помог победить домашнему клубу «Яро» 1:0.