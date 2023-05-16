ВИДЕО ⟩ Оппозиция разгневалась: депутаты стали барабанить по столам в знак протеста

Рийгикогу после недельного простоя в работе смог утвердить повестку дня. Но не все прошло настолько безболезненно, как могло бы, потому что оскорбленные и разозленные парламентарии от EKRE начали стучать по столам, когда к парламентскому микрофону подошел представитель правительства.
«Хорошей практикой, которую Юри Ратас последовательно внедрял в свою бытность спикером Рийгикогу, было то, что сначала доступ к микрофону получают депутаты Рийгикогу, фракции, и только потом представитель правительства. Этот 15-секундный протест был протестом против поведения председательствовавшего на заседании. Коротко и ясно», - прокомментировал центрист Яанус Карилайд.
«Весь гнев оппозиции распалился из-за того, что поиск политического компромисса выглядел как постановка. Забрать деньги у детей и семей? Хотя пять политических партий ведь в декабре именно в большом зале Рийгикогу поддержали выделение этих денег», - заметил Карилайд.
Депутаты от принадлежащих к оппозиции EKRE, Центристской партии и «Отечества» в знак протеста решили покинуть зал заседаний, поскольку, по их оценке, деятельность коалиции нелигитимна.
Оппозиция находит, что положение, при котором руководитель заседания ставит вопрос на голосование и прекращает передачу запросов, проектов и процедурных вопросов, чтобы начать первое чтение законопроекта о сокращении семейных пособий, не согласуется с регламентом работы Рийгикогу.
«Оппозиционные партии представили компромиссные предложения для восстановления нормальной работы Рийгикогу, но руководимая Партией реформ коалиция последовательно отклонила все эти предложения. Во время такого кризиса ослабление чувства защищенности у большого количества семей и детей неприемлемо», - почеркнул глава фракции Центристской партии Танель Кийк. Он считает, что правительству следует отказаться от плана сокращения семейных пособий.
Виец-председатель фракции EKRE Сийм Похлак считает противоречащим закону решение правительства силой протолкнуть инициированный правительством проект на рассмотрение. «Взвешиваем возможность обратиться к органам правовой защиты. В любом случае, фракция EKRE продолжит бороться во имя того, чтобы не позволить коалиции сократить семейные пособия и повысить налоги», - подтвердил Похлак.
И «Отечество» не согласно с тем, что всего несколько месяцев назад принятый закон должен быть аннулирован, что подтвердил глава партии Хелир-Вальдор Сеэдер. «Коалиция делает это с нарушением законотворческих правил и с нарушением закона», - сказал он.
«Со стороны коалиции были ограничены возможности и права участвовать в обсуждении проекта для депутатов Рийгикогу и представителей целевых групп, потому что для формирования мнения были даны абсурдно короткие сроки, также в социальной комиссии не пожелали провести содержательного обсуждения. Это показывает, каково истинное поведение коалиции в парламенте, где лишь изображали поиск компромисса, а в действительности же уже на прошлой неделе открыто говорилось о планах грубо нарушить закон. Это и есть обещанная ими новая политическая культура», - заметил Сеэдер.